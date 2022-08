Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC), volvió a contraatacar al interbloque de Juntos por el Cambio, luego de acusar a algunos de sus funcionarios de apoyar a Sergio Massa. Si bien sus declaraciones se ganaron varios repudios y hasta un comunicado de la bancada de diputados, la dirigente no se echó atrás. “No me voy a ir de la política sin decirle la verdad a la sociedad”, fue una de las frases que más resonaron de ella.

“Vi cómo lo querían voltear al propio (Mauricio) Macri. Yo hice toda la campaña sola durante todo 2019 y (Rogelio) Frigerio le levantaba la mano a los candidatos a gobernador del PJ, todos ligados a Sergio Massa. Renuncié a la Cámara de Diputados para no tener de presidente de la Cámara de Diputados a Massa”, expuso en “Lanata Sin Filtro”, por Radio Mitre.

“Lo que no me pueden pedir más es que le mienta a la sociedad. Me voy a ir con la consciencia tranquila y les puedo asegurar que no afecta a Juntos por el Cambio. En todo caso, gritan porque les molesta lo que les digo en privado, se los dije durante tres años. ¿Saben el dolor y la impotencia que a mí me causa ver el doble discurso?”, expresó Elisa Carrió.

Supuesta vinculación de Sergio Massa con el narcotráfico

Tal como hizo en años anteriores, la líder de la CC volvió a vincular a Sergio Massa con el narcotráfico de Tigre. “Yo vi garantizar la impunidad de muchísima gente de la Justicia metida en el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, porque hice los juicios políticos y me los rechazaban. Salvo uno con la disidencia de Raúl Alconada Sempé que hizo la denuncia por el acta falsa en el allanamiento de Sergio Massa”, indicó.

En 2014, acorde una nota de Télam en donde reflotaron un posteo de Facebook de la dirigente, el titular del Frente Renovador fue mencionado por uno de los detenidos en la causa que detuvo a una red de ciudadanos colombianos acusada de lavado de activos a través de emprendimientos inmobiliarios en la zona norte. Según ella, Massa fue financiado por el narcotráfico por su vinculación.

En defensa de Elisa Carrió

La Coalición Cívica también difundió un comunicado en defensa de las denuncias de Elisa Carrió. “Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa ‘Lilita Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad”, expone el primer párrafo.

“Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad. En pos de la unidad Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que hoy dice en público”, dijo, en parte reproduciendo casi las mismas palabras de la exdiputada en la entrevista.

Por último, el texto difundido por su compañero Maximiliano Ferraro mencionó el trato diferencial que los funcionarios hacen con Carrió, pese a exponer las mismas circunstancias que otros dirigentes. “Mauricio Macri y otros líderes de Juntos por el Cambio han hecho las mismas observaciones que Elisa Carrió en otras oportunidades y no han provocado este escándalo y este pedido de silencio. O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina”, culminó el escrito.

