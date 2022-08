Curioso momento se registró este fin de semana en el Vaticano. En medio del alegato del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner, en el marco del juicio de la causa por la obra pública o ‘Vialidad’, un juez que a inicios de año sobreseyó a la actual vicepresidenta se reunió con el papa Francisco. Se trata de Daniel Obligado, quien absolvió a la exmandataria en las causas Hotesur y Los Sauces.

Integrante del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Obligado la tradicional audiencia sabatina del Sumo Pontífice, tal como lo informó el propio Vaticano en su boletín de noticias, consignó NA. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre el encuentro entre Francisco y el magistrado. Junto a su par Adrián Grünberg, Obligado había dictado a fines de noviembre último la absolución de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, entre otros imputados.

La causa y el fallo del juez

Se trata de la causa por presunto lavado de activos, dádivas y asociación ilícita en la explotación de las empresas hoteleras Los Sauces y Hotesur. En la misma, también estaban implicados los empresarios Lázaro Báez, Fabián de Sousa y Cristóbal López. En ese marco, el TOF 5, por dos votos contra uno (de la jueza Adriana Palliotti), consideró que la prueba reunida tras la elevación de la causa a juicio, especialmente un peritaje contable, demostró la inexistencia de perjuicio y delito.

“Aun cuando no pueda desconocerse la trascendencia que pesa sobre las investigaciones en los delitos contra la administración pública, no es posible soslayar que su persecución debe hacerse siempre con la ley en la mano y en plena observancia”, sostiene la resolución. Esta causa era la más complicada que aparecía en el horizonte judicial de la vicepresidenta. De hecho, involucraba directamente a sus hijos, quienes estaban en camino al juicio oral junto con ella.

Los otros sobreseimientos a Cristina Kirchner

Dólar Futuro. La primera causa que se cerró en este 2021, ya que no fue aceptada la apelación para que lo revise la instancia superior. En este caso, Cristina se defendió en una audiencia pública por el presunto delito de administración fraudulenta. Tras su intervención, tanto la vice como todos los demás acusados, entre los cuales estaba el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fueron sobreseídos.

Pacto con Irán. La segunda causa inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, donde el delito era encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. En este caso, no fue la instancia superior, la Cámara de Casación, la que dijo que el juicio no debe hacerse, sino el Tribunal Oral Federal 8. Dijo que no va a hacer el juicio y va a sobreseer a la vicepresidenta y a los demás acusados, como (el actual senador) Oscar Parrilli y (el actual procurador del Tesoro) Oscar Zannini, entre otros.

Las causas que siguen vigentes

A pesar de las recientes pulseadas judiciales ganadas, Cristina todavía está lejos de haber despegado su panorama legal. Todavía debe enfrentar otras causas importantes además de Cuadernos: la “Ruta del Dinero K”, la “Causa Vialidad” y el presunto uso de aviones de la flota presidencial para trasladar objetos y periódicos a Santa Cruz.

“Ruta del Dinero K”. A mediados de septiembre último, Sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Sebastián Casanello que defina la situación procesal de la vice en la causa por lavado. En 2018, el mismo juez había dictado la “falta de mérito” de la entonces senadora. Un año después, la Sala II de la Cámara Federal había requerido “profundizar la búsqueda y reunión de elementos suficientes para determinar o descartar la pretendida vinculación de Cristina Kirchner con la causa”. Ahora, a tres años, el magistrado debe tomar un dictamen.

La causa investigó el lavado de activos a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”: a Lázaro Báez lo detuvieron en abril de 2016 luego de la difusión del video en el programa de Jorge Lanata en El Trece (Periodismo Para Todos), en el cual se veía a su hijo Martín y a otros investigados contando millones de dólares en efectivo.

Vialidad. Se trata de la causa por la obra pública, iniciada por una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel. El dirigente del PRO acusó presuntas irregularidades como sobreprecios en contratos de obra pública en Santa Cruz. Además de Cristina, también está involucrado Lázaro Báez, por su firma Austral Construcciones.

Según el expediente, hubo una “maniobra de corrupción” entre el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”, según consta en el Centro de Información Judicial creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este sentido, habría habido anomalías, como que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con compañías de Báez por un monto de $46.000 millones. El proceso empezó en mayo de 2019 y entre otros que quedaron salpicados, se destacan el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López (el mismo de los bolsos de General Rodríguez) y Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

Aviones al sur. El 28 de noviembre de 2019, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra Cristina por el delito de “peculado” en la causa que investiga el presunto uso de aviones presidenciales para el traslado de muebles y diarios impresos a Santa Cruz –según consignó NA–, la provincia de la familia Kirchner. El caso lo inició el difunto juez Claudio Bonadio.

Fuente: El Intransigente