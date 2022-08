Mirta Tundis, exdiputada massista y defensora de la tercera edad, manifestó que el escrache que recibió en las inmediaciones del Congreso fueron muy duros y le provocó mucho llanto, en especial, los insultos que recibió de una vecina en la puerta de su casa. «¿No tienen nada para hacer en sus casas?», disparó Tundis con total angustia.

«No puedo salir a barrer la vereda de mi casa. No es bueno. Si tenemos pensamientos diferentes tenemos que aceptarnos y no salir a gritar, escrachar y reírse. Si quieren ser actores que vayan a la televisión», expresó la dirigente política que fue criticada en las calles por no salir en los medios para reclamar más aumentos a los jubilados, algo que sí hacía en la época del ajuste de Mauricio Macri.

«Ayer a la tarde en la puerta de mi casa, una vecina de enfrente que tiene una casa muy bonita salió a escracharme a los gritos y a filmarme y estaba con la hija de 15 años. Lloré mucho ayer, porque soy una persona muy sensible y por eso me dediqué a los jubilados. Estoy en el espacio de Sergio Massa y no coincido con algunos sectores. Quizás me escracharon porque le soy incondicional a Massa o porque soy más conocida», comentó Tundis.

«¿Cómo puede estar una persona después de que la traten así en la calle? Yo soy enemiga de la violencia porque desde muy joven la sufrí y la padecí. El diálogo es la única arma que nos permite poder entendernos», expresó la exdiputada que estuvo en el Congreso durante 8 años consecutivos entre 2013 y 2021 dentro del Frente Renovador.

«Ayer lloré muchísimo. Tenemos que aceptarnos con nuestras diferencias en lugar de salir a escrachar», insistió la mujer de 65 años que hoy es jubilada. A pesar de las críticas, no dudó en apoyar a Massa que va a proponer una serie de aumentos para los jubilados en los próximos días tras el congelamiento de los haberes que fueron absorbidos por la alta inflación de este año.

