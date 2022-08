El exministro de Economía Domingo Cavallo expresó su incertidumbre por los cambios en el Gabinete nacional. En este sentido, le envió una advertencia a Sergio Massa sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, previo a su asunción en el Gobierno. Sostuvo que si el eventual “superministro” cede ante las tensiones de la exjefa de Estado “fracasará” en su gestión.

Además, indicó que la exmandataria no considera que el déficit fiscal y el nivel de gasto público sean un problema en la economía. “Si como ocurrió con el presidente Alberto Fernández se desvive por acomodar su pensamiento y su acción al diagnóstico de la vicepresidenta, el fracaso de su gestión será tan evidente como lo es hoy el del Presidente. En ese caso, será difícil evitar una explosión inflacionaria rayana en la hiperinflación”, planteó Cavallo en un artículo publicado en su blog personal.

“Ella cree que el déficit fiscal y el nivel del gasto público no son un problema y que la emisión monetaria no es causa de inflación. Ve al endeudamiento público como el resultado de maniobras especulativas y no lo relaciona con el déficit fiscal. También cree que el crecimiento se logra por aumento de la demanda interna de bienes de consumo y que el aliento a las exportaciones, lejos de ayudar al crecimiento, lo frena”, agregó.

A la vez, Cavallo sumó que Cristina Kirchner “adhiere sin reparos a la estrategia de crecimiento por sustitución de importaciones” y que considera que “el Estado tiene que intervenir en las empresas, estatizándolas o regulándolas caso por caso, porque cree que de esa forma se podrá asegurar que contribuyan al crecimiento y a una buena distribución de los ingresos”.

Los consejos de Cavallo a Massa

En la misma línea, Cavalllo se mostró expectante por el diagnóstico del tigrense. Estableció que si reconoce la necesidad de llevar adelante un ajuste fiscal con reducción del gasto público y conduce la política monetaria a cerrar la brecha cambiaria, será posible “acotar la inflación en lo que resta del mandato presidencial al 6% mensual o 100% anual sin que haya una caída violenta del nivel de actividad económica”.

A través de un informe detallado, el exfuncionario resaltó que durante el primer semestre del año, el gasto primario aumentó un 75% mientras que “los ingresos fiscales sólo el 65%”, y que según sus cálculos, el déficit fiscal primario subió 226%. A su parecer, “Massa tendrá que conseguir una reducción significativa del monto de los subsidios económicos, lo que supone implementar un ajuste de tarifas eléctricas y del gas, muy superior a aquel que pretendía Martín Guzmán y que le impidió el kirchnerismo desde la Secretaría de Energía”, propuso.

El economista, que también asumió como “superministro” bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, antes del estallido de la crisis de 2001, añadió: “Además, deberá conseguir que todos los restantes rubros de gastos, incluidos salarios, jubilaciones, prestaciones sociales, gastos de capital y trasferencias a provincias, no aumenten más del 5,5% mensual de tal forma que la inflación del 6% mensual los reduzca en términos reales a razón del 0,5% mensual”.

A su parte, reflexionó sobre la postura de Cristina Kirchner en torno a los ítems a los que se opone. Entre ellos, el ajuste fiscal, la restricción monetaria y las intervenciones sobre empresas y mercados. Cavallo consideró esto como “palos en la rueda a los intentos de Fernández y sus colaboradores” de introducir cierta racionalidad en el diseño de la política económica. “Es de esperar que Massa haya discutido esta cuestión con Cristina antes de asumir la responsabilidad como ministro. Si no es así, es muy difícil que pueda evitar un muy peligroso fracaso”, concluyó.

Fuente: El Intransigente