Hace algunos días la Negra Vernaci tuvo un cruce mediático con Ángel de Brito y ahora Baby Etchecopar se sumó con críticas en su programa. La conductora radial no tuvo demasiadas pulgas y los confrontó a ambos.

“Siniestra, insoportable, soberbia”, dijo Baby Etchecopar hace algunos días en su programa de radio sobre la conductora, generando la respuesta de Vernaci, “Las cosas que dijo Baby las recibí como de quien viene. Baby está muy acostumbrado a maltratar mujeres, así que no esperaba otra cosa de parte de él. Tendrá que demostrar si es verdad todo lo que dijo”.

“Es su pensamiento. Yo no sé si la libertad de expresión abarca decir cualquier cosa de cualquiera sin pruebas”, argumentó Vernaci en el programa Intrusos que conduce Flor de la Ve, “Vi algo en las redes, pero no sé que dijo, no lo consumo y tampoco me interesa demasiado. No es una pelea que me interese dar. Cada uno elige las batallas que quiere dar y esta batalla a mí no me interesa”, sentenció.

“Capaz que cobro más que él y por eso le molesta”, bromeó Vernaci, que luego fue consultada por otro cruce con el conductor de LAM Ángel de Brito, “No sé. Debe ser que se unieron los enanos. No tengo idea, la verdad”.



Fuente: Infocielo