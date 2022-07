Son días muy complicados para uno de los artistas más importantes de la música internacional, como es el caso de Ricky Martín. Fue su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, quien lo denunció por supuesta violencia doméstica y sexu*l, pidiendo una orden de restricción. Finalmente, la Justicia puertorriqueña tomó la determinación de archivar la denuncia, luego de que el joven retirara la acusación. El cantante se volcó en sus redes sociales, más precisamente en la cuenta de Instagram de su manager, Helga García.

Allí, con la voz entrecortada, se lo pudo escuchar dejando su descargo delante de miles y miles de personas que le dejaron su mensaje. «Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas», comenzó asegurando.

«Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz», manifestó Ricky Martín, que reveló la gran angustia que esta denuncia provocó no solo en él, sino en cada uno de los integrantes de su familia.

«La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares», aseveró el creador de numerosos y recordados éxitos. «Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice», manifestó.

«No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue. Muchas gracias a mis fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor, mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor», finalizó.

Fuente: El Intransigente