Los recientes dichos del dirigente social Juan Grabois en el marco de una protesta contra el gobierno de Alberto Fernández generaron gran convulsión en el país. El líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) advirtió que hay “gauchos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”. Ante ello se manifestó Aldo Rico, militar y político, quien llamó a sus camaradas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de Seguridad a reunirse y organizarse en medio de las “amenazas”.

En un video grabado que se viralizó en las redes sociales, se escucha a Rico reflexionar: “Lamentablemente, en nuestra Patria se ha reemplazado la historia por la memoria, y la memoria siempre es parcial. Tenemos que hacer todo lo posible para que se recupere la historia. Y nosotros formamos parte de ella porque somos veteranos, no sólo de Malvinas. Hemos luchado contra el inglés y contra la subversión en defensa de los valores más importantes de nuestra Patria”, puntualizó.

La embestida de Aldo Rico contra Grabois

En esta línea, el exdiputado nacional remarcó que “la república es independencia de poderes, libertad, justicia, progreso, educación, defensa”. No obstante –recalcó– “a nadie escapa que en estos momentos todos estos valores están siendo conculcados”. Fue allí que aludió a Grabois, al considerarlo un “pseudo dirigente político que se beneficia con el festival de planes”. “Tenemos que soportar que convoquen a la sangre y a la violencia”, objetó Rico.

“Hoy, nuestra amada Patria, esta República, es una anarquía. No hay Gobierno, lamentablemente”, aseveró quien también fuera ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En esta línea, contraatacó: “Están en la calle todos los movimientos piqueteros, defendiendo al oficialismo o a la oposición”. Al mismo tiempo, lamentó que “están en la calle los que producen y trabajan en la Argentina, como los chacareros, los hombres de campo”.

El llamado a sus camaradas

“Por eso, estamos dirigiéndonos a ustedes, a todos los veteranos de todas las jerarquías. Estamos hablando con los que pertenecimos a cuadros de oficiales, queremos hablar con los suboficiales, e integrar a nuestros soldados veteranos que pelearon como leones en Malvinas y prepararnos, porque apreciamos que en nuestra Patria las circunstancias de violencia y disolución se van a profundizar”, profundizó Aldo Rico.

También advirtió que “nuestras amadas FF.AA. están ‘conducidas’ por un delincuente terrorista que fracasó, porque mató a la persona equivocada cuando tuvo que hacer un atentado”. Y agregó: “Estamos en manos de un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba, y la sociedad argentina no está dispuesta a tolerar esto”.

“No podemos estar ausentes de este proceso que se está desarrollando. Tenemos que estar presentes, decir nuestra palabra, marcar nuestra actitud. Para eso, tenemos que unirnos, organizarnos, volver a tomar los enlaces y organizarnos cada cual en donde esté”, insistió el exintendente de San Miguel. Y avisó: “Esto es una llamada de reunión antes de las crisis y de las batallas, como se estila en nuestras FF.AA.”.

“Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. Yo les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y politica, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado de nuestras FF.AA., de nuestro Ejército, si las circunstancias se pronuncian en más disolución y violencia, como pareciera ser. Volvamos a abrazarnos y a gritar ‘¡Viva la Patria!’”, sentenció Rico su durísimo mensaje.

Qué había dicho Grabois

Con un tono que demostraba su enojo, Grabois se había dirigido al Gobierno en el Puente Pueyrredón, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: “¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madres! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

“En este momento el problema de Cristina Kirchner no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y, es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, lanzó. “Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo”, añadió Grabois.

Seguidamente, pidió que “todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria” para que, “si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa”, propuso.

