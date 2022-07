“Pedimos que las autoridades de Educación tomen cartas en el asunto en un caso gravísimo de apología del delito”. De esta forma, se manifestó una de las integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, Mara Bou, respecto al caso de la directora de una escuela de Bariloche que compartió en Facebook una foto de Jorge Rafael Videla al costado de un Falcon verde, el vehículo que utilizaban en la última dictadura militar. Del baúl sobresalen las imágenes de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Abajo se lee la leyenda: «El sueño de todos los argentinos de bien».

La polémica surgió horas atrás cuando la directora de Turismo de Rivadavia, una localidad mendocina, compartió el meme. El intendente le pidió la renuncia. Horas después, la directora de la escuela 44 de Bariloche, Susana Gómez, también compartió la publicación en sus redes sociales.

«Quiero pedir disculpas, fue una equivocación compartir ese meme en las redes. No hice comentario al respecto. Fue un error involuntario en mi Facebook particular. Sin querer lo compartí, pero no comparto bajo ningún punto ese meme», se disculpó la mujer en FM Bariloche.

«Como directora hace tantos años -continuó- compartir eso es una barbaridad, por más que uno esté en desacuerdo con el gobierno o un partido político. Opiniones como esa no suma. Me comunico para pedir disculpas y retractarme de este error involuntario. Tengo una trayectoria como directora, como persona, como docente, como mamá de familia«.

Gómez explicó que el meme le llegó a través de un grupo. Luego de publicar la imagen en su cuenta personal, la mujer decidió borrarla a las pocas horas. Dijo que decidió «bajarla» al darse cuenta del error que había cometido. «Fue sin querer«, insistió.

«No sé si alguna vez le ha pasado a alguien de poner el dedito sin querer. Eso fue todo. Comparto que es una barbaridad. Cuando quise hacer un comentario del error que había cometido, perdí la publicación», agregó.

Manifestó que «puede parecer una excusa, pero sin los anteojos, no ve». «Esto demuestra también el poco manejo que tengo de las redes», señaló.

El ministro de Educación de Río Negro, Pablo Núñez, ya se comunicó con la directora para pedirle explicaciones. Gómez se comprometió a pedir disculpas a la comunidad educativa al término de las vacaciones.

Repudio

La CTA de los Trabajadores de Río Negro y la Unter Bariloche repudiaron la publicación de la directora de la escuela primaria. «De ser reales constituyen un hecho gravísimo desde lo ético y moral, ya que estaría pidiendo la aplicación de las metodologías violatorias de los derechos humanos, de la última dictadura a personas que hoy ejercen cargos institucionales y que fueron votados democráticamente por el pueblo», expresaron.

Manifestaron que además, se estaría cometiendo «apología del delito, acción que merece por lo menos una investigación por parte del Ministerio de Educación de Río Negro». Aclararon que la docente «no es afiliada a nuestro sindicato de base, ni a la CTA«.

El bloque del Frente de Todos también expresó su repudio y solicitó medidas «disciplinarias» al Ministerio de Educación por la publicación de la directora barilochense.

Los legisladores consideraron que “la docente alude y reivindica con textos e imágenes la última dictadura cívico militar que la Argentina sufrió entre 1976 y 1983, con un altísimo costo cifrado en decenas de miles de personas perseguidas, secuestradas, asesinadas y desaparecidas”.

Reconocieron “el derecho a opinar pública y libremente” aunque lo diferenciaron del “saludable límite del negacionismo, de la falsía histórica, de la apología del delito y los crímenes de lesa humanidad, en tanto semejantes expresiones atacan directamente al corazón y la razón de ser de nuestra democracia”.

Plantearon que “la reividicación del genocidio y de la dictadura cívico militar no puede ser avalada en una sociedad democrática, y la apología del delito se encuentra reprimida por el Código Penal en su artículo 213. Además, el Consejo Provincial de Educación prevé para casos de este tenor, los sumarios e investigaciones pertinentes».

Consideraron que este tipo de manifestaciones «deben ser reprochadas con inmediatez y firmeza, más aun proviniendo de quien tiene a su cargo la responsabilidad pedagógica y formativa de niños y jóvenes en instituciones del Estado». «Son estas publicaciones de tal gravedad e insuficiencia intelectual que lesionan la convivencia pacífica y solidaria en una sociedad que procura construir su futuro sin repetir sus tragedias, sus dramas históricos, hechos que para Susana Beatriz Gómez resultan ser banales y atractivos motivos de broma”, cuestionaron.

Fuente: Rionegro