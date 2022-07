Gerard Piqué no se da por vencido pese a la indiferencia de Shakira, que solo quiere irse a Miami para hacer su duelo amoroso en paz. Él tiene la ilusión de reconquistarla y pareciera que para extrañarla un poco menos escucha sus canciones mientras maneja.

Varios hinchas del Barcelona lo esperaron a la salida del entrenamiento y uno de ellos registró el momento exacto en el que el hit “Inevitable” suena todo volumen. El futbolista se mostró reacio con la gente y ni siquiera miró a la cámara. Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un video editado.

“Vaya temazo”, le gritó la persona que lo grabó, pero él ni se inmutó. El estribillo de esta canción -que forma parte del álbum ¿Dónde están los ladrones?- tal vez refleje un poco la dura situación que está viviendo. “El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable”, reza Shakira en esta exitosa creación.

Shakira y Piqué estuvieron juntos durante 12 años. (Foto: Instagram /shakira)

Increparon a la mamá de Shakira para preguntarle por Piqué

Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, varios allegados sumaron diferentes testimonios sobre el tema. La palabra que faltaba era la de la madre de la cantante, que en las últimas horas fue sorprendida por periodistas en la puerta de clínica donde está internado su esposo.

Leé también: Un psíquico explicó la forma en la que Gerard Piqué reconquistará a Shakira: “Ella lo va a perdonar”

Aunque en todo momento intentó demostrar que no tenía información, deslizó algunas palabras que dieron respuestas, al igual que sus gestos. Nidia del Carmen Ripoll Torrado reconoció ante el programa Hoy Día (Telemundo) que su hija no le dijo nada sobre una posible reconciliación, pero dejó asomar una sonrisa picarona que indicaría lo contrario.

Shakira junto a sus padres, que viven con ella en España. (Foto: instagram/shakira)

También sostuvo que hace bastante que no habla con el defensor del Barcelona, pero cree que su relación con él está muy bien, ya que ellos no fueron los que se pelearon. Además, explicó que la intérprete todavía no le dijo nada sobre sus ganas de mudarse a Miami junto a Sasha y Milan.

El futbolista habría rechazado la propuesta que le hizo la intérprete para poder irse de España. Le ofreció 2 millones de dólares y hasta pasajes en primera clase para que fuera a visitarlos cuando quisiera. Su enojo estaría relacionado a la reaparición de Antonio de la Rúa, que quiere reconquistar a Shakira.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja durante 11 años.

