El Diputado Provincial del PRO y ex viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, cargó contra el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, por la crisis del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires.

“En nuestra gestión nos han hecho más de sesenta paros docentes prácticamente injustificados, como también antes se lo han hecho a Scioli”, aseguró en LADO P. Más tarde, agregó que “hoy el docente bonaerense está perdiendo frente a la inflación y los gremios los vemos absolutamente callados”.

“Todo ese deterioro y oposición a cualquier innovación en políticas educativas lleva a que hoy los chicos no saben leer y no comprenden textos. Esto no es casual”, afirmó Siciliano quien opinó que desde su punto de vista el magro resultado en las pruebas Aprender no tiene que ver con la pandemia sino con “este cogobierno entre la gestión provincial y algunos sindicatos”.

Si bien Sergio Siciliano indicó que no quería personificar sus cuestionamientos, apuntó específicamente contra Roberto Baradel, uno de los ‘enemigos’ más importantes de la gestión de María Eugenia Vidal. “Baradel ahora anuncia antes del inicio de la paritaria que no importa el resultado de la negociación, las clases van a comenzar en marzo. A mí no me pasó nunca. Yo estuve casi 12 años en mesas paritarias y nunca tuve esa suerte”, lanzó el Diputado Provincial.

“Vemos docentes que han sido afectados por el tema de infraestructura y no han dicho nada. Con el tema de la calefacción declaraciones de que el invierno se adelantó un poquito. Yo prefiero que hagan silencio a que tengan que salir a justificar. Porque el rol del gremio es otro, y es legítimo, no me opongo a eso. Me opongo cuando la discusión no es honesta y la política partidaria mete la cola en la escuela”, concluyó al respecto el legislador.

La bronca de Sergio Siciliano por la multa condonada a SUTEBA

En otro pasaje de la entrevista con LADO P, Siciliano se refirió a la multimillonaria multa que el gremio de Roberto Baradel no deberá pagar luego de que el Ministerio de Trabajo decida revocar el acta de infracción impuesto por la gestión de María Eugenia Vidal.

“En plena negociación paritaria el gremio de SUTEBA decide no acatar una conciliación obligatoria para poder seguir negociando quince días más. Fueron al paro, el Ministerio de Trabajo, dentro de las atribuciones que tiene, coloca una multa por no acatar esa obligatoriedad. La multa era de 650 millones de pesos, que surge de una fórmula que está establecida”, explicó el Diputado Provincial.

“El Gobernador junto a la Ministra de Trabajo deciden no aplicar esa multa sin ningún tipo de argumento, dando un pésimo ejemplo de que las normas no son para cumplirse, y finalmente SUTEBA no tendrá que pagar esa multa y los bonaerenses obviamente, y los chicos que fueron los perjudicados por esos días de paro no habrán tenido ninguna consecuencia”, agregó.

Y señaló que “con los intereses hasta el día de hoy eso era una multa de 3.000 millones de pesos, equivalente más o menos a la construcción de cuatro establecimientos educativos, cuatro primarias básicas”.

Fuente: Infocielo