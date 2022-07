Los hijos de Verónica del Cero, asesinada a puñaladas hace 3 meses por su pareja en Pehuen Co, denunciaron la sustracción de pertenencias de su madre en la vivienda donde se cometió el femicidio, y que días atrás hallaron ocupada ilegalmente por desconocidos.

Una de las hijas de la víctima fatal concurrió en compañía de sus hermanos menores al balneario en el partido de Coronel Rosales, con la intención de entrar en contacto con objetos de su mamá y así tener lindos recuerdos de ella, pero se llevaron la desagradable sorpresa de que se produjo la usurpación del inmueble.

En un primer momento, los familiares de la mujer de 50 años acuchillada encontraron al menos a 3 ocupantes en el interior de la casa, pero después se hizo presente en el lugar una gran cantidad de allegados a los usurpadores.

Así lo confirmó Belén Allende (26), hija de la fallecida, quien el último domingo constató el hecho junto con dos de sus hermanos.

“Llegamos a Pehuen Co a eso de las 20 y nos encontramos con que nos habían robado todo; es una situación lamentable. Adentro de la casa de mi mamá había 3 o 4 desconocidos, integrantes de una familia. Pero en menos de tres minutos aparecieron unas 20 personas más”, relató Allende.

“Son todos familiares entre ellos y vecinos de ahí. No nos quedó nada material; faltan la heladera, la cocina, las sillas, la mesa, la cama y las bicicletas de mis hermanos”, manifestó.

Cuando los afectados les preguntaron dónde están los bienes faltantes de Del Cero, los usurpadores manifestaron que “se los habían llevado efectivos policiales” del balneario.

Sin embargo -aseveró-, la fuerza policial desmintió esa versión.

“Dicen que las cosas de mi mamá están tiradas en un pozo en el basural, todas podridas y que ya no sirven; no me interesa si sirven o no”.

“Sólo nos interesa lo que tiene que ver con el afecto y el amor; que si los chicos quieren ir y abrazar una pared que levantó su propia madre, tengan el derecho de hacerlo”, continuó diciendo la informante.

Para la chica es “injusto” que la propiedad esté usurpada porque su progenitora, con la ayuda de sus hijos, pegó “ladrillo por ladrillo” y colocó el techo a fin de tener una vivienda propia.

Aseguró que, por lo menos hasta el momento, ninguna autoridad “se hizo cargo” de los delitos por los cuales resultaron damnificados.

“No nos dan respuestas y se nos ríen en la cara, incluso la Policía. Lo único que queremos es la casa de mi mamá. Vinieron ‘mediadores’ y me dijeron ‘dejá ese rancho, tu mamá está muerta y ya no te sirve de nada; agarrá plata’. No quiero dinero porque esto no se basa en lo económico, sino en lo sentimental”, remarcó.

“Conexión” con el pueblo



Belén contó que sus hermanos más chicos, de 12 y 14 años (están a su cargo en Bahía), sienten “conexión” con el pueblo costero donde su padre, Hugo José Allende (50), presuntamente asesinó a su madre de “7 puñaladas”, según dijo ella.

“Voy a pelear por el techo de mis hermanos, porque es la casa de ellos. Les robaron sus cositas y hasta la ropa, la conexión que tienen con Pehuen Co”, dijo.

“A pesar de todo, estábamos saliendo adelante. Los chicos tienen una vida ocupada, van a la escuela, a taller y hacen deportes. Estaban distraídos y habían empezado a jugar otra vez, pero con todo esto volvimos a atravesar un momento horrible”, enfatizó Belén.

Los hijos de Del Cero habían estado en la casa de Pehuen Co días después del asesinato y hallaron “todo dado vuelta”, pero cuando intentaron denunciar el hecho la Policía les dijo que “no iba a servir de nada”.

Los damnificados pudieron radicar la denuncia recién al día siguiente de que la chica publicó lo sucedido en redes sociales.

“Poco después de la publicación, me llamó gente para decirme que fuera a la comisaría. La Policía me llamó y me dijo que fuera porque me iban a tomar la denuncia”.

Fecha “especial”



Luego de constatar la primera violación de su domicilio en la villa turística rosaleña, los hijos de Del Cero consensuaron volver a Pehuen Co tres meses después para festejar el cumpleaños de una hermana.

“El martes mi hermana cumplió 14 años y era una fecha especial para poder sentir a mi mamá. Gracias a Dios una familia nos prestó un lugar para poder hacer una tortita en Pehuen Co y que mi hermana esté con sus amiguitos del pueblo”, resaltó.

“La idea era festejárselo en su casa (de aquella localidad), pero no tuvo la oportunidad de volver a su lugar. Lo único que queremos es sentir a nuestra madre, aunque sea con una prenda suya; sentir su olor”, finalizó Belén.

De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, el encartado tuvo prohibición de acercamiento a la mujer, medida que se había vencido en febrero, cuando aparentemente decidieron volver a convivir con sus hijos menores.

El imputado, con preventiva



Hugo Allende, está detenido en prisión preventiva acusado de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género”.

La causa por el femicidio de Del Cero (50), a cargo del fiscal de homicidios Jorge Viego, se halla en “etapa investigativa con la toma de testimonios y la recolección de pruebas”.

La medida privativa de la libertad contra el procesado la ordenó la jueza Claudia Olivera a fines de abril pasado, cuando subrogaba el juzgado de Garantías Nº 1 de esta ciudad.

El crimen de la mujer se consumó el domingo 27 de marzo de este año, en el inmueble ubicado en Rosales 859, de Pehuen Co, donde el causante y la víctima mortal convivían junto con dos de sus hijos menores de edad.

Allí mismo personal policial aprehendió a Allende, quien al parecer apuñaló a Del Cero en la zona del tórax y en un brazo, con un cuchillo doméstico.

Si bien la mujer fue derivada al hospital Penna bahiense, murió mientras era asistida por personal médico debido a complicaciones surgidas de las heridas recibidas.

Funcionarios policiales le comentaron a Belén que el juicio a su padre se haría este año, aunque desde el Ministerio Público Fiscal descartaron casi por completo esa posibilidad.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

Fuente: la Nueva