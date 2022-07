La Cámara de Diputados de la Nación se reunía este martes para tratar varios proyectos vinculados a la economía. En este marco, varios legisladores aprovecharon para hacer referencia a la coyuntura política actual, tras la hecatombe que generó la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía y los idas y vueltas entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner torno a la elección de su sucesora, que resultó ser Silvina Batakis.

López vs. Cristina Kirchner

De todos los que pasaron por el micrófono de la Cámara baja, el diputado Juan Manuel López sin dudas tuvo el discurso más fuerte de la jornada. Es que el presidente del bloque de la Coalición Cívica –el partido que lidera Elisa ‘Lilita’ Carrió– emitió furiosas palabras contra la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner. Al referirse a ella, López dijo que “más tóxica no se consigue”.

“Miren Frente de Todos. Van a terminar como Alberto Fernández. No tengan dudas: vencidos y humillados. Con esta señora, que toma el poder y más tóxica no se consigue, así terminan los que siguen sumisos frente a la falta de liderazgo de ustedes, que se agarran y aferran al liderazgo de alguien que solamente está desesperada”, despotricó el diputado nacional en el cierre de su intervención.

El opositor comenzó su discurso –al hacer uso de una cuestión de privilegio en la previa al debate concreto de los proyectos– afirmando que Alberto Fernández es “un Presidente sin entidad política y con leve casi nula entidad institucional”. “Vimos momentos de vacío de poder, momentos de anarquía en el poder, y cuando esto existe siempre hay alguien que toma ese poder. Lo pueden tomar los temerarios, los golpistas o los desesperados por impunidad y en esa situación estamos”, dijo al aludir a Cristina Kirchner.

Tampoco se salvaron Guzmán y Batakis

También hizo mención del renunciante ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien lo definió como “un oportunista, descarado y escandaloso”. “Se fue en este momento solamente porque no se quiere hacer cargo de lo que va a pasar en pocos días, de que su modelo fracasó”, sentenció López. Seguidamente, apuntó a la nueva titular del Palacio de Hacienda.

“Si tenemos mucha suerte, va a ser una buena almacenera” y “si tenemos poca suerte, que creo es lo que va a pasar, no sabemos el poco tiempo que va a durar”, aseveró el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, que no fue el único en cuestionar el tétrico episodio que mantuvo en vilo a toda la República Argentina desde el sábado a la tarde y que se extendió hasta pasadas las 21.00 del domingo.

“Yo no sé si Cristina tiene alguna estrategia política, lo dudo. Pero sé que sabe el daño que causa”, sostuvo López. Y continuó: “Se representa el daño que va a causar –porque fue ocho años presidenta– y lo hace igual, no le importa. Es como el que pasa el semáforo en rojo a 180 kilómetros por hora. No sabe si va a matar a alguien, pero si lo mata, lo mata”, sentenció el dirigente opositor.

