El cambio en el ministerio de Economía de la Nación y la disparada del dólar blue por la incertidumbre en el mercado mantiene en vilo a quienes se encuentran en obra, y los beneficiarios del crédito Procrear no son la excepción. Pero ¿qué se puede esperar en los próximos días?

En diálogo con INFOCIELO, el titular del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Uno (CAPBAUNO), Gustavo Casco, brindó un consejo para quienes se encuentran gestionando un crédito Procrear o aún no han sido adjudicados.

“El que tiene un crédito Procrear es casi un constructor que tiene una empresa constructora: andá rápido a hacerlo, congelá precios, movete rápido”, recomendó. “No hay ninguna clase de préstamo hoy en día en Argentina, con lo cual el Procrear es una gota de agua en medio del desierto, es imposible no tomarlo”, agregó.

Cabe recordar que el pasado martes 28 de junio se realizó el último sorteo de asignación de lotes para la línea Desarrollos Urbanísticos, mientras que el 22 de junio se realizó la última lotería de adjudicados para la construcción línea Casa Propia. Los ganadores aún no fueron adjudicados, ya que el trámite puede demorarse hasta 30 días hasta que el dinero llegue a la cuenta designada en el Banco Hipotecario.

Los beneficiarios de créditos Procrear manifestaron su preocupación por la disparada del dólar.

Las consecuencias del salto del dólar en la construcción

La incertidumbre por la llegada de Silvina Batakis, tras una renuncia de Martín Guzmán marcada más por la crisis del Frente de Todos que por los resultados económicos (pese a la inflación sostenida), ejerció presión sobre el dólar blue y lo llevó de $220 a $300 en la mañana del lunes, aunque poco a poco se acomodó cerca de los $260.

En el comercio y la industria la corrida cambiaria en el tipo de cambio paralelo, único accesible al público en general ante el fuerte cepo que rige sobre el dólar oficial, generó que se paralicen los intercambios al menos hasta tener una certeza de los nuevos valores. Además, hubo comercios que decidieron remarcar precios, y proveedores que actualizaron los valores.

En el caso puntual de la construcción, desde CAPBAUNO advierten que la actividad no se va a frenar pero que en los próximos días se sentirá fuertemente “el movimiento inflacionario y la falta de insumos”. Especialmente en aquellos insumos que son importados.

“No se consiguen materiales. Incluso con cosas muy básicas como las griferías, no hay griferías. No hay dólares para comprarlas. Y la construcción es un mercado totalizador, que alcanza a todos. Necesitamos insumos de todo tipo, desde el clavo hasta la cubierta del vehículo que hace la excavación”, explican desde el Colegio de Arquitectos.

Los materiales de construcción sufrirán un aumento de precios en los próximos días.

“Nos vamos encontrando con una cadena de impedimentos. Si vas a elegir una grifería de una marca determinada, reconocida, no hay. Las de industria nacional están, pero son las de menos calidad. Si tenés un mercado de calidad media hacia arriba no conseguís insumos, de calidad media baja, no conseguís”, explican.

Sí habrá materiales e insumos de industria nacional, como cemento y piedra. “Pero puede ocurrir que el camión no los traiga, entonces también hay un problema”, advierten. Sin embargo, la necesidad de trabajar será más fuerte y, pese a las dificultades, la industria se mantendrá activa. “Los que tienen constructoras la mueven igual. No van a perder, pero tampoco van a ganar. Siguen porque no quieren desaparecer”, aseguraron.

Fuente: Infocielo