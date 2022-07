En la primera fase que marcó la competencia distrital de los Juegos Bonaerenses 2022, más de 160 atletas y representantes del partido de Adolfo Alsina lograron la clasificación para participar de la instancia regional.



De esta forma, habrá representantes del distrito en deportes convencionales y adaptados y en cultura, donde los ganadores clasificarán a la final provincial a llevarse a cabo en Mar del Plata.



Los últimos clasificados en Cultura



DIBUJO. Sub 15: Estefanía Pérez; Sub18: Oriana Compagnucci; Adultos Mayores: Elba Teresa Pérez; PCD: Lara Espina.

PINTURA. Sub 15: Lucrecia Hirsch; Sub18: Andres Melamed.

OBJETO TRIDIMENSIONAL. Sub 18: Ariana Peralta Distel; Adultos Mayores: Silvia Arribas.

FOTOGRAFIA. Juveniles: Joaquín Schiller; Adultos Mayores: María Cristina Pop.

POESÍA. Adultos Mayores: Ana María Della Maggiora.

SOLISTA VOCAL. Sub 15: Mía Reissing Villar; Sub18: Guadalupe Sánchez; Adultos Mayores: Ana María Olguín; PCD: Rodrigo Metral .

ROCK. Kiara Breit, Ana Clara Dhers, Ema Laspiur, Clara Crusvar.

DANZAS FOLCKLORICAS. Sub18: Lucia Gomez y Milena Ferreyra; Adultos Mayores: Mónica Casas y Carlos Canzo.

TEATRO. Ludmila Hirsch, Rodolfo Paz Páez, Francisco Leonhardt Felsinger, Sebastián Resler.