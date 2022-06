Mediante un comunicado dado a conocer a última hora de la tarde de ayer expresaron que los efectos nocivos de las medidas de fuerza instrumentadas desde hace una semana por la falta de gasoil, genera un duro impacto en los puertos de la zona del Gran Rosario, zona núcleo, Bahía Blanca y Quequén.

Tras señalar su apoyo al comunicado de FAETyL, FETRA, FADEAAC y CATAC señalaron que el paro impide el normal funcionamiento de las terminales portuarias e imposibilita que otros transportistas puedan acceder a dejar sus cargas en las mismas.

Los representantes de las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Córdoba y de Entre Ríos, de las Bolsas de Comercio del Chaco, de Rosario y de Santa Fe, junto con las autoridades de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), indicaron que, si bien en algunas zonas el tránsito fue asegurado por fuerzas policiales, no se están cargado camiones en origen por el temor de los transportistas a no poder descargar luego en los puertos.

Asimismo, siendo que no existe un paro de transporte “sino una medida llevada a cabo por distintos grupos de transportistas sin ninguna representación institucional”, solicitan a las autoridades competentes que brinden las garantías necesarias para los transportistas con el fin de evitar consecuencias fatales como lo ocurrido recientemente en la localidad de Daireaux.

“Hoy los datos oficiales que surgen del sistema STOP muestran que casi el 80 % de los turnos otorgados por las terminales no fueron activados por los transportistas” dijo Martín Brindici, Gerente General de la CPPC, lo que deja a las claras el bajísimo nivel de arribo de camiones a los puertos.

Martín Brindici, Gerente General de la CPPC

Las entidades aclararon que no cuestionan el planteo de fondo vinculado con la escasez de gasoil que afecta severamente la actividad del transporte y requiere de una solución inmediata, pero afirmaron que las consecuencias de los cortes se están agravando día a día y ello se traduce en números que son preocupantes para el país.PUBLICIDAD

“Al día de la fecha calculamos que han dejado de ingresar a nuestras terminales y fábricas 350 mil toneladas de granos, lo que se traduce, no sólo en un menor ingreso de divisas sino también estamos comenzando a tener dificultades de abastecimiento de aceite en el mercado interno”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC.

Esto implica una pérdida de ingresos por más de u$s200 millones.

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC.

En el comunicado se expresó que la medida genera, además, retrasos en los embarques comprometiendo la reputación del origen argentino ante el mundo, muchas veces cuestionada por medidas como estas

El rol del biodiesel

En tal sentido, señalaron que cabe destacar también que la industria del biodiesel está en condiciones de abastecer al mercado interno y así contribuir a la solución del problema de origen, cuestión que fue informada oportunamente a la secretaría de Energía.

Al respecto, aludieron a un comunicado conjunto del mes de marzo pasado, donde las Bolsas de Cereales y de Comercio expresaron, entre otros aspectos, que “nuestro país cuenta con disponibilidad de materia prima y capacidad de producción de biodiesel para sustituir más de 1 millón de toneladas de importaciones de gasoil, con un producto 100% de fabricación nacional”.

“La solución al problema de fondo, que no lo desconocemos, no está en los cortes de ruta, hay muchos transportistas que quieren trabajar y no pueden. Estas medidas perjudican a todo el país”, dijo Luis Zubizarreta, presidente de la CPPC.

Luis Zubizarreta, presidente de la CPPC.

Las entidades señalaron que muchas veces se ha calificado al origen argentino como “puerto sucio” por la cantidad de conflictos sindicales que ha sufrido, poniendo en crisis el cumplimiento de obligaciones internaciones.

También solicitaron que rápidamente se encauce el diálogo con las autoridades y que en una mesa de diálogo las partes involucradas puedan encontrar una solución que normalice lo antes posible la actividad.

“Argentina no puede darse del lujo de frenar una de las pocas fuentes de ingreso de divisas genuinas que tiene”, consideraron.

Fuente: Sudoesteba.