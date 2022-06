El cantante Ricardo Montaner anunció en su cuenta de Twitter que lo despidieron del reality La Voz Argentina y generó revuelo en sus seguidores. Lo cierto es que todo se trató de una humorada del cantante por algo que sucedió en el programa con una de las participantes.E

Este Martes en La Voz Argentina se presentó Vanesa Magnano y cautivó al jurado con su versión del tema Ain’t No Sunshine, de Bill Withers. Uno de los que mostró especial interes en la postulante fue el cantante venezolano que le rogó para que vaya a su equipo, “Me llamaron desde la dirección y me dijeron que si este año no ganaba la Voz, ya me despedía, que no me daban más oportunidades, tengo que ganar el programa este año, te lo digo en serio, o gano la voz este año o me despiden y tu serías la culpable”, bromeó Montaner.

Luego bromeó con la posibilidad de que regrese en su lugar El Puma Rodríguez que formó parte del jurado junto a Soledad Pastorutti, Ale Sergi y Axel, en ediciones pasadas del programa, “¿Quién vuelve? El Puma Rodríguez, que conste”.

A pesar del discurso que realizó Ricardo Montaner, la participante se inclinó por el equipo de Lali Espósito y en sus redes sociales el cantante volvió a la carga con la broma que había hecho en el programa, “Me acaban de despedir de La Voz Argentina, vuelve El Puma”, escribió Montaner en su cuenta de Twitter.

Fuente: Infocielo