Colombia y el mundo miran atentamente el proceso de empalme entre las autoridades salientes y entrantes del país caribeño, debido a la sorpresa de haber sido electo un gobierno con ideales de izquierda. No obstante, la atención se centró en un video de cinco segundos que se hizo viral en las últimas horas, que involucra a las vicepresidentas Lucía Ramírez y Francia Márquez.

Ambas mandatarias celebraban un encuentro para abordar temas como la equidad de género y la reactivación económica. Allí saludaron al personal del despacho que se ubica al lado de la Casa de Nariño, lo que para nosotros, en Argentina, sería la Quinta de Olivos. Márquez empezó a saludar con un apretón de manos a cada uno de los allí presentes, entre ellos, funcionarios y miembros de las fuerzas armadas, mientras Ramírez le seguía el paso a espaldas de ella.

No obstante, al momento de saludar al equipo de empleadas domésticas, distinguidas fácilmente por su uniforme, la vicepresidenta saliente no se detuvo como lo hizo con el resto de las personas. Además, resultó llamativo que, mientras el resto de los integrantes estaban bajo un mismo techo, las tres mujeres estaban en el patio, separadas del equipo.

Repercusiones en las redes

Sobre este viral hubo repercusiones diversas, entre quienes opinaban negativamente sober Ramírez y entre quienes la defendían por no exponer el video completo. Uno de los que formuló la crítica negativa fue el periodista Matías Mowset: “Tremendos estos 5 segundos de la reunión de transición entre la vicepresidenta saliente y la vicepresidenta entrante de Colombia”.

“Francia, la vicepresidente electa de Colombia, saluda al personal doméstico: esto es poco común, lo común es que se le ignore: en México y en Colombia. Qué bueno que esa discriminación vea su final”, comentó un usuario del país de América Central. “Inicio de traspaso de poderes entre las vicepresidentas en Colombia. Mientras Francia Márquez saluda a las empleadas, a su antecesora se la percibe incómoda… Las formas, las posturas lo cambian todo”, argumentó Patrycia Centeno, especialista en estética política y corporativa.

Numerosos también fueron los usuarios que cuestionaron el video y las fotografías contra Ramírez por estar “sacadas de contexto”. “Qué tienen de tremendos? Yo vi una presentación de todo el personal a la nueva jefa. Dejen de desconextualizar todo, no nos estamos reconciliando entonces? Martuchis no es de mis afectos, pero esta polémica sí está muy ridícula!”, comentó una usuaria.

Respuesta de la vicepresidenta saliente de Colombia

La propia Lucía Ramírez salió a repudiar a quienes se basaron en el video para construir una crítica contra ella. “Sembrar odio es el deporte preferido de algunos. El mio es trabajar con amor por Colombia y por los que trabajan conmigo. Ya tendrá la nueva Vicepresidenta la oportunidad de conocer mejor a cada una de las niñas que nos acompañan en la oficina y abrazarlas como lo hice yo antes”, se quejó.

Sin embargo, su reclamo le salió al revés por referirse a las empleadas domésticas como “niñas”. “¿También les llama ‘niñas’ a las ministras? ¿O sólo a las mujeres que trabajan en servicios generales en su despacho?”, “¿NIÑAS? ¿Niñas del aseo? ¿Tienen 8 años? @mluciaramirez mejor no digas nada si la vas a cargar peor. Se te sigue saliendo el clasismo, tan tuyo. Ellas, son igual a ti, mujeres trabajadoras. No niñas. No muchachas del aseo. Repite conmigo: *trabajadoras de servicios generales*”, fueron algunas de las respuestas.

Fuente: El Intransigente