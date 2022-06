El presidente Alberto Fernández fue el encargado de hacer el lanzamiento del III Foro Mundial de DD.HH, que se realizará en Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023. Sin embargo, el discurso del jefe de Estado quedó opacado por un furcio que cometió al frente de los máximos representantes de derechos humanos. Al momento de nombrar la organización social “La garganta poderosa”, confundió su nombre por otro bastante picante.

Durante su discurso, agradeció a las organizaciones por “estar al lado de los más necesitados, de los más vulnerables”. Pero cuando se quiso dirigir a un miembro de «La garganta poderosa», lo hizo de esta manera: “Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles”. Al instante se empezaron a escuchar algunas risas desde el público, ya que la frase está asociada directamente a una práctica sexual. Al darse cuenta, se corrigió.

“¡No, profunda no! Poderosa, poderosa…”, repitió varias veces mientras el asistente en cuestión también se reía. No obstante, el presidente aprovechó el desliz para tomarlo a su favor. “Pero profunda también, porque la verdad es que nos enseñaban, en esas revistas, muchas cosas que eran ocultas por otros medios”, indicó para después volver a felicitar al militante.

Contra negacionistas y a favor del lenguaje inclusivo

Durante su disertación, planteó otras cuestiones ligadas al contexto actual, como el caso de los negacionistas de la última dictadura militar. “A ellos los enfrentaremos nosotros. Al odio lo enfrentaremos con la razón. A la violencia que proponen les ofrecemos la justicia, pero lo hacemos en paz”, mencionó, al mismo tiempo que lanzó otro mensaje de unidad para evitar que la derecha vuelva a armarse.

A su vez, destacó la importancia del lenguaje inclusivo, tema que ha causado una gran polémica últimamente por su prohibición en los establecimientos educativos de CABA. «Los derechos humanos son los derechos esenciales que hacen a la calidad de vida. A su vez, el lenguaje inclusivo hace al respeto al otro, a respetarnos en la diferencia».

“Por eso, cada paso que damos en favor de afianzar la noción de que los derechos humanos son los derechos esenciales del hombre, y de las mujeres, y de todos y de todes. Me gusta que Horacio (Pietragalla Conti) use el lenguaje inclusivo porque todos tienen que sentirse incluidos en este mensaje. No es un problema de idioma, es un problema que se sientan interpelados, que todes se sientan interpelades”, aseveró.

Los causantes de la inflación según Alberto Fernández

Por último, se refirió a la crisis económica y a la alta inflación que se vive en el país, agravada en los últimos meses. Tal como hizo Cristina Kirchner el día de ayer, Alberto Fernández culpó a los poderosos por ser causantes de la incertidumbre, ya que son, según el oficialismo, quienes desproveen al país de divisas por la evasión fiscal. “Tenemos que hacer un gran esfuerzo comunitario porque nada genera más desigualdad que la inflación. Tendrán que entender que en esta comunidad unos pocos marquen el destino de millones y, lo que es peor, condenen a la miseria a millones de argentinos, argentinas y argentines”.

Detalles del evento

Entre los asistentes estaban varios miembros de agrupaciones sociales y personalidades destacadas, como Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel. El encuentro se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Participaron también la directora del CIPDH-Unesco y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. También contó con la presencia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres y Diversidad, Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología, y Gabriela Cerruti.

