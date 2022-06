El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa por supuestas irregularidades en la construcción del Gasoducto Nestor Kirchner. La investigación se había iniciado luego de que el ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, difundiera un “off the record” en el que acusaba a funcionarios K de haber manipulado de la licitación de la obra.

Tras hacerse de toda la documentación, tomar declaraciones a funcionarios y exfuncionarios, y escuchar a expertos tanto en extracción como en transporte de gas, el magistrado concluyó que “el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento”.

En su fallo, Rafecas aseguró: “Todos los señalamientos fueron descartados por no ser ciertos”. Además, concluyó que la Justicia Federal “no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”.

El juez Daniel Rafecas, el candidato que propuso Alberto Fernández para ocupar la Procuración General de la Nación (Foto: Presidencia).

La noche del 4 de junio, luego de que Cristina Kirchner reapareciera en público junto a Alberto Fernández y le pidiera al Presidente “usar la lapicera”, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo difundieron un off the record sobre la licitación del Gasoducto. Un “off” es un un mensaje o un dato que una fuente de información brinda a los periodistas bajo la condición de que su identidad no sea revelada.

“Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA (Integración Energética Argentina S.A.). Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor (…). También adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional”, señalaba la información de la cartera que todavía estaba en manos de Matías Kulfas.

El mensaje llegó hasta la vicepresidenta, que lo hizo público en su cuenta de Twitter. Horas más tarde, Alberto Fernández le pidió la renuncia a uno de sus ministros más cercanos. Pero el escándalo disparó una serie de denuncias y una investigación judicial que quedó a cargo del Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli.

Matías Kulfas estuvo durante dos horas cara a cara con el juez Rafecas. (Foto: Télam)

Rafecas, además de juez federal, fue elegido por Alberto Fernández para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación (el jefe de los fiscales), pero el mandatario nunca no consiguió apoyos, tanto dentro del Frente de Todos como con la oposición, para que el Senado aprobara su pliego.

Qué declaró Matías Kulfas ante Rafecas por la causa del gasoducto

En la causa por la licitación el gasoducto, Matías Kulfas fue citado a declarar la semana pasada. Ante la justicia, el exministro negó tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta.

También fue citado a declarar el extitular de Enarsa, Antonio Pronsato, que había renunciado a su cargo apenas días antes del off the record de Kulfas y de la salida del ministro del Gobierno. El exfuncionario afirmó que había renunciado no por irregularidades sino por las demoras en el avance de la obra y por la falta de coordinación entre los organismos intervinientes.

Fuente: TN