La Cámara de Diputados de la Nación sesiona desde este mediodía tras la convocatoria del oficialismo para aprobar el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Sin embargo, no fue el único tema que se trató. Es que la oposición llevó al legislativo el caso del avión iraní-venezolano que está varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por este tema, se dio un duro cruce entre el titular del recinto, Sergio Massa, y el legislador del PRO Fernando Iglesias. “Cállese la boca”, llegó a lanzar el líder del Frente Renovador.

Todo comenzó cuando desde el interbloque de Juntos por el Cambio pidieron que se realizara una votación para interpelar al canciller Santiago Cafiero, al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Los planteos, solicitados por Mario Negri (UCR), Gerardo Milman (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), se sometieron a votación y fueron rechazados por 114 votos en contra y 104 a favor.

Así empezó todo

Para fundamentar la oposición por parte del Frente de Todos, habló el jefe de la bancada, Germán Martínez. En su alocución, el legislador apuntó a Juntos por el Cambio por intentar montar “un show mediático con motivo de desgastar una vez más al gobierno”. Asimismo, aseguró que los organismos del Estado que intervinieron en los operativos “hicieron lo que tenían que hacer”. Pero mientras deslizaba su idea, Martínez se vio interrumpido a los gritos por parte de Iglesias.

El diputado oficialista quería terminar su speech y de fondo, se escuchaba a un Iglesias desaforado. Frente a ello, intercedió Massa: “¿Se puede callar la boca, diputado? No me obligue a aplicar el reglamento también para esto. Como le gusta para otras cosas, se lo voy a aplicar para esto. Entonces cállese la boca, respeto también es escuchar, no solo hablar. Siga, diputado Martínez”, indicó el presidente de la Cámara baja.

El ultramacrista Iglesias no fue el único miembro de la principal bancada opositora que gritó durante el discurso de Martínez. Hernán Lombardi, también del PRO, fue otro de los que se expresó por fuera del micrófono y también provocó la molestia del líder del Frente Renovador. “Ubíquese”, le llegó a decir Massa al extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Qué dijo Iglesias tras el reto de Massa

Como no podía ser de otra manera, las repercusiones del cruce Massa-Iglesias revolucionaron las redes sociales, en especial Twitter. Es que el propio Iglesias desafió a Massa: “Lo de @SergioMassa quejándose de yo lo obligue a respetar el reglamento es genial”, ironizó el diputado. A continuación, el periodista Pablo Duggan y el economista Sergio Chouza, ambos oficialistas, bromearon sobre que “lo sacaron a pasear” a Iglesias.

El legislador no se bancó el chiste y les recordó tanto a Duggan como a Chouza: “Che, avísenle a @SergioMassa, tan preocupado por el reglamento, que se le cayó la sesión cuando hizo votar un pedido de apartamiento y no había quórum”. “Todo esto es un tembladeral jurídico desde que se le escapó la tortuga”, sentenció.

Fuente: El Intransigente