Alberto Fernández encabezó hoy la firma de convenios para fortalecer el sistema de formación, especialización y capacitación de las fuerzas policiales, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Sin embargo, evitó hablar del avión venezolano, a pesar de ser uno de los temas más polémicos en materia política, diplomática y militar. En vez de eso, apuntó contra Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia.

El discurso del presidente no duró más de 6 minutos, el más corto del evento. Antes de él, hablaron Jaime Perzcyk, ministro de Educación, y Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Además, llamó la atención que el evento tuviese una hora de retraso, aunque no se precisaron, por el momento, los motivos de la demora. Entre la multitud se encontraban funcionarios y miembros de cada una de las fuerzas policiales.

Discurso introductorio de Alberto Fernández

«Pensaba cuántos efectivos de las fuerzas de seguridad federales están distribuidos a lo largo del país. Y la verdad es que la educación virtual en carreras teóricas como esta, bien podrían ayudar a que no se interrumpa por un traslado o por estar en el interior del país y puedan seguir sus cursos», introdujo Alberto Fernández, tomando en cuenta lo que dejó la pandemia y la virtualidad.

“Yo hago particular hincapié en la preparación de las fuerzas federales porque una cosa es la política judicial y otra es la política de seguridad. Son cosas absolutamente distintas y que muchas veces se confunden, muchas veces se confunden. Ahora, en un Estado de derecho, poder llevar una política de seguridad y respetar las normas del Estado de derecho es una cuestión esencial”, agregó.

¿Y la política de seguridad?

Paradójicamente, no ahondó en el escándalo por el avión venezolano-iraní inmovilizado en el Aeropuerto de Ezeiza desde el 6 de junio. Aunque sea un problema que atañe directamente a varias fuerzas de seguridad, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura (PFA), entre otras, las declaraciones al respecto brillaron por su ausencia.

De hecho, entre la multitud que presenció el acto, estaba el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a cargo del operativo de revisión del avión al llegar al país. A pesar de eso, altas fuentes oficiales del entorno del mandatario aseguraron a NA que «mantiene diálogo permanente» con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre este tema, y detallaron que se preocupa por tener conocimiento del paso a paso en la investigación.

Embestida a Rosenkrantz

Por otra parte, en medio de la polémica por la posible ampliación de la Corte Suprema, Alberto Fernández apuntó contra Carlos Rosenkrantz, vicepresidente del máximo tribunal. En el marco de sus declaraciones en la Universidad de Chile, en donde el magistrado afirmó que «no puede haber un derecho detrás de cada necesidad» dado que «no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades», el presidente fue tajante.

Al hablar sobre la necesidad de la educación virtual para que no se interrumpan procesos de cursado, ya sea por dificultades en el traslado o por residir en el interior del país, “allí habría una necesidad y, por lo tanto, un derecho, aunque algunos jueces no lo entiendan”. Además, agregó que “podríamos favorecer que el traslado de un oficial no interrumpa sus carreras».

Fuente: EL Intransigente