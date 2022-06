Bajo el título “Importante por favor miren”, Justin Bieber colocó un posteo en su cuenta personal de Instagram. El cantante mirando a la cámara, relató y mostró los efectos de un síndrome denominado “de Ramsay Hunt”, provocado por un virus raro que afecta los nervios del rostro y causa parálisis facial.

El cantante se vio afectado por una parálisis en los músculos de la mitad de su cara por un “virus bastante serio” y por ello se vio obligado a cancelar varios shows en Toronto, Canadá, y Washington DC, la capital de Estados Unidos durante esta semana, según lo informó él mismo a través de un video.

“Importante por favor miren“, titula el posteo que acompaña cerca de dos minutos y medio en los que, mirando a la cámara de su celular, Bieber relató y demostró los efectos del síndrome de Ramsay Hunt, provocado por un virus raro que afecta los nervios del rostro y causa parálisis facial.

¿ESTARÁ CURADO PARA VENIR A LA PLATA EN SEPTIEMBRE?

Si bien se mostró esperanzado en superar esta situación médica con tratamiento y rehabilitación, los fanáticos del cantante Justin Bieber temen que este síndrome extraño se prolongue por más tiempo del deseado y lo obligue a postergar o suspender la gira que incluye una presentación en el Estadio Ciudad de La Plata dentro de 3 meses, en septiembre.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá. Entonces hay una parálisis total de este lado de mi rostro“, explicó el cantante.

El video en donde el cantante canadiense Justin Bieber muestra las secuelas en su rostro por el raro síndrome que ataca los nervios faciales de media cara

En relación a la cancelación o suspensión de sus recitales dentro de la gira anunciada dijo: “Para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, simplemente estoy físicamente incapacitado para darlos. Esto es bastante serio, como pueden ver“.

Más adelante en su relato, el cantante brindó algo de optimismo para sus seguidores, y avisó que va a poner en práctica terapia y ejercicios para superar la dolencia: “Va a volver a la normalidad (mi rostro) , no sabemos cuánto tiempo va a tomar pero va a estar todo bien”.

Bieber estaba brindando durante estos días el tramo norteamericano del llamado “Justice Tour“, que será el mismo show que se espera lo traiga en septiembre al Estadio Ciudad de La Plata, casi 10 años después de su último paso por la Argentina.

Fuente: Infocielo