Los industriales pymes se mostraron satisfechos con la designación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo y aguardan que el actual embajador en Brasil asuma el nuevo cargo para iniciar los contactos y presentarle una serie de iniciativas, en el marco de la agenda sectorial.

Así lo manifestaron a Télam el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, y el director de Economía Nacional del Observatorio de la entidad, Federico Marongiu.

Rosato, presidente del Parque Industrial Plátanos y vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui, destacó el “buen feeling” con Scioli, de los tiempos en que era Gobernador de Buenos Aires y, más adelante, su apoyo a las pymes desde la Embajada en Brasilia, tanto en la realización de misiones comerciales como en las gestiones para facilitar exportaciones al país vecino.

En tanto, Marongiu dijo que más allá de la “buena relación” con el exvicepresidente, al tratarse de una nueva gestión “llevar a la práctica algunas iniciativas puede demorar meses”.

“Más allá de las dificultades, la pandemia y la guerra, en el Gobierno de Alberto Fernández se nota la voluntad de tener una política industrial; antes no se notaba, te podía tocar que te subsidien o no, no tenían un plan industrial de nada” Federico Marongiu

Excolaborador de Axel Kicillof cuando se desempeñaba en la Secretaría de Política Económica y gerente general de Nación Fideicomisos, Marongiu está desde febrero de 2020 en el Observatorio de IPA aportando su visión para el desarrollo de las pymes.

En ese sentido, observó posturas “totalmente distintas” entre el actual Gobierno y el anterior a la hora de abordar la problemática sectorial.

“Más allá de las dificultades, la pandemia y la guerra, en el Gobierno de Alberto Fernández se nota la voluntad de tener una política industrial; antes no se notaba, te podía tocar que te subsidien o no, no tenían un plan industrial de nada”, manifestó.

Al respecto, Marongiu destacó la mejora global respecto de los niveles de producción de la pandemia y en algunos casos superiores a los de 2019, en especial en el sector de industrias metálicas.

En la agenda de propuestas que las pymes industriales tienen previsto presentar a Scioli una vez que se instale en el Ministerio, hay cinco puntos que sobresalen: ley de Compre Argentino; articulación de pymes con grandes empresas; coordinación con Banco Central para agilizar importaciones de insumos; segmentación y escalonamiento tarifario en energía; y desacople de las tasas de interés.

En cuanto a la Ley de Compre Argentino existen coincidencias entre el Gobierno, las pymes, la UIA y el sindicalismo en apoyar la modificación a la ley vigente de 2018.

Entre los principales cambios, se contempla la posibilidad de que el Estado elija proveedores locales, siempre que su precio no exceda hasta determinado tope la propuesta que pueda hacer una empresa extranjera.

Una de las diferencias con los bloques de la oposición es el de la conformación de un fondo fiduciario, promovido en el proyecto de ley e impulsado por el oficialismo, que a juicio de los industriales pyme les permitirá acceder al financiamiento necesario para participar de los procesos licitatorios.

Respecto de la articulación de pymes con las grandes empresas, Marongiu señaló que “la gran empresa se constituye con pymes que le proveen insumos”, pero que en muchos casos se abastecen de proveedores del exterior.

“Con la debida articulación se podría lograr una mejora para las dos partes: las pymes obviamente como proveedoras, pero para la gran empresa también, ya que seguramente tendría insumos más económicos y sin la necesidad de recurrir a trámites de importación”, explicó.

Los inconvenientes derivados de la aplicación de la comunicación “A” 7466 del Banco Central (BCRA) a la importación será otro de los temas a abordar en la agenda de tareas.

Desde IPA se propone que la habilitación para importar no quede en manos exclusivamente del BCRA, sino que se establezcan mecanismos de consulta permanente con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“No hay que plantearlo como una competencia sino como una complementación”, acotó Marongiu.

Como opciones para sortear la escasez de dólares, Marongiu lanzó la posibilidad de “ampliar el swap con China” e incluso “buscar un swap con Brasil, que no será tan voluminoso como el otro, pero ayudará a destrabar parte del comercio bilateral con uno de nuestros principales socios comerciales”.

El aspecto energético

Por otra parte, el sector industrial advirtió sobre los posibles efectos de los aumentos en tarifas energéticas que, en determinados casos, “llegan al 70% y podrían resentir la reactivación económica”, señaló Rosato.

Al considerar la necesidad de reducir el peso de los subsidios energéticos en el resultado fiscal, remarcaron los ejes de “segmentación y escalonamiento” de la propuesta.

Sobre las tasas de interés, Marongiu consideró “lógica” la suba de la tasa de Política Monetaria, luego de casi dos años de inmovilidad, pero al mismo tiempo propuso profundizar las políticas de tasas subsidiadas para pymes, a fin de “desengancharlas” y evitar tanto una retracción de la actividad como el traslado a precios del costo financiero.

Desde IPA, aseguran que los beneficios del acceso al crédito redundarán en ingresos que más que compensarán el costo.

