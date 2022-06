Del 17 al 20 de junio Adolfo Alsina propone actividades para disfrutar del fin de semana largo.



En el marco del 125° aniversario de nacimiento del Arq. Francisco Salamone, se realizarán muestras, excursiones, visitas guiadas a las construcciones diseñadas por el arquitecto en Fin de Semana Salamónico.



Viernes 17



11 a 16 hs. Visitas guiadas en Epecuén.

19 hs. Inauguración de la muestra de Mondo Salamone de Martín Aurand y charla. Cultura



Sábado 18



14 hs. Observación de aves – Desde la Secretaría de Turismo. Colón y Belgrano. Sin costo.

Cupos en minibus 18 lugares – Inscripciones enwww.adolfoalsina.gov.ar/agenda

Luego pueden seguir la excursión en vehículo particular.



15:30 hs: Visita guiada al laboratorio: Te invitamos a que conozcas el primer producto termal del Lago Epecuén desde su origen y lo pruebes.

Cupos limitados

Mitre 825



Circuito Salamone Guaminí – Carhué



Puede realizarse en Minibus* (almuerzo incluido en Estancia Don Hugo) o en vehículo particular (almuerzo opcional)



Salida 9 hs. desde la Secretaría de Turismo. Colón y Belgrano.

10 hs. Llegada a Guaminí. Recorrido por la Municipalidad y el Matadero.

12 hs. Regreso a Carhué.

13 hs. Arribo al Establecimiento Rural Don Hugo, Carhué. Almuerzo criollo. Recepción: empanada. Menú: guiso criollo. Postre: Flan casero. Bebidas: 1 copa de vino por persona. $2.500. Bebidas extras con costo. Inscripción: www.adolfoalsina.gov.ar/agenda Confirmación hasta el viernes 17 de junio.

15 hs. Salida hacia el Matadero de Epecuén.

16 hs. Visita guiada al Palacio Municipal.





*Cupos en minibús: 19 lugares con almuerzo incluido $2.500 Inscripciones en: www.adolfoalsina.gov.ar/agenda



La excursión puede hacerse en vehículo particular, previa inscripción, con almuerzo opcional en Estancia Don Hugo.



Almuerzo cupo hasta 30 personas.







Noche de peña: Levantando polvareda



Participarán todos los alumnos de la Peña Municipal La Fortinera.

Invitados especiales: Alejo Lavin, Pin Villar, Grupo de Folklore La Usina del Arte, Camila Correa. Peña libre.

21 horas. Casa de la cultura. $200



La Noche de los Patrimonios de 18 a 21 hs.

Museo Regional Adolfo Alsina. Rivadavia y Laprida.

La Dama: La Casa de los Intendentes. Colón y 25 de mayo.

Museo del Reencuentro Lonardi 300

Museo de la memoria: Malvinas. Pueyrredón 853

La Casa de la Cultura: Muestra Fotográfica. Mitre y Urquiza.



Domingo 19



14 hs. Visita al Bosque de Caldenes – Salida desde Oficina de Turismo. Colón y Belgrano. Cupos limitados. Inscripción por link. Sin costo Inscripción al minibus en este link : www.adolfoalsina.gov.ar/agenda



Excursión a Rivera



10:30 hs. Salida desde la Secretaría de Turismo. Colón y Belgrano.

Visita a la Iglesia luterana

Visita a la sinagoga.

Almuerzo: Menú típico judío. Knishes pleizalej y varenikes. Bebidas: agua y gaseosa. Postre. $2.200

Cupos almuerzo 30 personas.

Cupos minibus 18 lugares: Inscripciones www.adolfoalsina.gov.ar/agenda

Reservas hasta el viernes 17



Taller para Niños. Ludoteca Salamone



15.30 a 17.30 hs.



En paralelo Espacio de cine para adultos. Casa de la cultura.



19 horas. Estreno del Documental de Adrián Caetano.

Título: Piedra líquida.

Duración: 40 minutos.

Casa de la cultura. Sin costo



Segunda Noche de los Patrimonios



Lunes 20



14 hs. Excursión Sendero del Molle – Salida desde Oficina de Turismo. Inscripción por link. Sin costo

Cupos Minibus 18 lugares: Inscripciones www.adolfoalsina.gov.ar/agenda







Todos los días:



Tour aéreo– Vuelos de bautismo- Aeroclub

Días y horarios: a confirmar con los pilotos – Contacto (2923) 42-9898/ 41-0959/ 41-8281



Cabalgatas: Días y horarios: confirmar directamente al (2923) 42-2294



Visita a Ruinas de Epecuen + Centro de Interpretación: Todos los días de 9 a 18hs.



Casa de la Última Fortinera: sábados, domingos y feriados de 13 a 17hs.

Feria de emprendedores: de 15 a 19 hs. Playón Oficina de Turismo – Colón y Belgrano



CONSULTAS

infoturismocarhue@invertel.com.ar

Whatsapp: (2923) 42-7092

Teléfono fijo: 02936-430660

Facebook & Instagram: @lagoepecuencarhue