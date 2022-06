El municipio de Bariloche confirmó que encontró irregularidades en la construcción que realizaba el complejo Villa Huinid, donde ocurrió el alud de barro que le costó la vida a tres personas. Los inspectores detectaron que la obra no coincidía con el plano y se ordenó paralizarla.

El complejo hotelero cuenta con dos grandes hoteles, el Bustillo y el Pioneros, pero en 2013 decidieron expandirse hacia la montaña y crear un tercer hotel. El Municipio de Bariloche aprobó el proyecto y autorizó a edificar 950 metros cuadrados, pero el año pasado la obra se paralizó porque la edificación era más grande de lo permitido.

El jefe de Gabinete de Bariloche, Marcos Barberis, confirmó que el complejo tenía vigente una orden de paralización dispuesta por el área de Obras Particulares desde el 25 de octubre de 2021. Desde el municipio no pudieron confirmar si la obra estaba activa o no al momento del alud.

Otra de las claves para la investigación es que el muro de contención con gaviones no estaba en el proyecto original y terminó adentro del hotel en el que murieron los tres turistas uruguayos.

Esta sería una importante prueba para indicar que la obra, que está avanzada, tenía un muro de contención que cedió y del que el municipio no estaba al tanto como para considerarlo o no apto.

Así quedó el hotel de Bariloche tras el alud que azotó a la ciudad. (Foto: TN)

Barberis explicó que la municipalidad le había solicitado al complejo hotelero que presente un nuevo proyecto, y que en enero y febrero los inspectores verificaron si se cumplía con el freno. En aquella oportunidad no vieron movimientos en la obra, pero luego no se realizaron nuevas inspecciones.

Según informó el diario Clarín, la subsecretaría de Protección Civil aseguró que no se registraron daños en otras propiedades de la zona. Es decir que, pese a las 36 horas de precipitaciones intensas, no hubo otro alud por fuera de donde está el complejo turístico.

“La desidia y la codicia”: una ONG ambiental apuntó contra el dueño del complejo hotelero

Poco tiempo después de la tragedia que provocó el alud, los directivos de la empresa Villa Huinid lanzaron un comunicado en el que valoraban que “se activaron rápidamente los protocolos de emergencia”.

Claudio Roccataglia, dueño del complejo y presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche, no volvió a pronunciarse tras el comunicado.

Los investigadores continúan realizando las evaluaciones para determinar cómo ocurrió el alud.

La Asociación Civil Árbol de Pie, en tanto, señaló que el episodio del complejo Huinid es solo un “trágico aviso” de una situación que se había advertido en diversos estudios técnicos y pronosticó que este tipo de tragedias volverán a ocurrir.

“La causa de esta desgracia, que no debería haber ocurrido, fue la codicia, la desidia, la mala praxis, fueron muchas cosas, no la lluvia. Cada aprobación, cada excepción, cada violación de la normativa, pone en riesgo no solo al ambiente, sino a quienes están dentro del él”, indicó la ONG ambientalista.

Árbol de Pie marcó que en el predio donde ocurrió el alud, “en 2011 se produjo una tala masiva de 423 cipreses para construir el segundo hotel del complejo de la firma All Flags S.A”. Ese es el hotel Pioneros, que se ubica en la parte más alta del complejo con acceso por la avenida que lleva ese nombre. Aquel desmonte fue sancionado durante la gestión del exintendente Marcelo Cascón.

