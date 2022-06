En el armado de Javier Milei ven a Viviana Canosa como posible candidata a Jefa de Gobierno porteño. Fuentes de la fuerza libertaria aseguran que la conductora está evaluando incursionar en política y los libertarios quieren que su lugar sea el territorio porteño.

Se sabe de la sintonía que tienen entre Milei y Canosa. La semana pasada en una entrevista con el diario uruguayo El País, la filosa conductora dijo que no descarta ser candidata. “Me están estudiando para las elecciones del año que viene y no descarto ser candidata”, dijo.

Si bien no expresó el espacio político por el que podría incursionar en la política, está claro que sería La Libertad Avanza, la estructura libertaria con la que Milei llegó al Congreso.

“Habría que analizarlo”, dijo un referente cercano a Milei ante una consulta de LPO respecto de una posible candidatura de Canosa. “Primero hay que ver si ella quiere incursionar en la política. Y después ver cuál es el mejor lugar en las listas”.

Son varios los espacios que la incluyen en sus encuestas reservadas, no solo los libertarios. Su imagen no solo es buena en la Ciudad, sino en el Conurbano. Sin embargo, ella tiene domicilio en CABA. Fuentes cercanas a la conductora afirman que a ella también le interesa la provincia, en especial el aspecto social del Conurbano bonaerense y agregan que tiene planes de hacer televisión el año próximo, aunque reconocen que está interesada.

Ella viene desde hace varios meses dando señales de buscar abrirse un camino en la política. Ya a fines de 2020 decía a LN+ que ese salto a los asuntos públicos no iba a ocurrir “ni pasado mañana, ni el año que viene. Pero que lo voy a pensar, no tengo ninguna duda. Porque quiero un país mejor para mi hija y para los hijos de todos, yo sí quiero un país igualitario, pero no que iguale para abajo, que iguale para arriba”.



Por lo pronto, Milei la empezó a mencionar en sus apariciones públicas. A fines de mayo, encabezó un acto del Partido Libertario en La Plata donde ensayó el lanzamiento de una candidatura presidencial. En su discurso lanzó elogios tanto para Canosa. “Yo aparezco como el loquito que grita”, dijo y contó que el mismo sistema califica de esa forma a la conductora a la que calificó como alguien “hermosa”.

Canosa y Milei se confiesan amigos. La conductora lo recibe en su programa de televisión y el diputado la invitó a la presentación de su libro ‘El camino del libertario’ en la Feria del Libro.

Ese día Milei y Canosa hicieron un show. La sala José Hernández explotaba de gente e incluso hubo decenas de personas que quedaron afuera. Ambos se lanzaron elogios cruzados.

La imagen de Milei, en caída

Después de crecer durante meses en los sondeos electorales -en medio de fuertes internas tanto en el Frente de Todos como en Juntos- la imagen de Milei tuvo por primera vez una caída “nada pequeña”, según el relevamiento mensual que realiza la consultora Zuban Córdoba y Asociados en todo el país, lo que pone sobre la mesa la pregunta si el fenómeno comenzó a desinflarse.

Los números indican que Milei tenía 37,6 por ciento de imagen positiva en septiembre, trepó a 47,3 en marzo y 47,7 en abril, para perder más de 6 puntos en mayo y ubicarse en 41,2. En consonancia, la imagen negativa pasó de 47,8 en septiembre, a 41,1 y 40,3 en marzo y abril, trepando a 51,4 por ciento en mayo.

Es la primera vez que cae la imagen positiva del libertario. Ya había tenido diferenciales negativos, pero nunca la negativa había cruzado el límite del 50 por ciento. Ese es uno de los datos centrales del informe que se distribuirá este domingo.

Para el consultor Gustavo Córdoba, este “aumento del rechazo y la caída de adherentes se dan en muy poco tiempo”, quizá asociada a la “falta de una narrativa coherente con el debate de esta época” y como una muestra de “los límites del amateurismo y la falta de profesionalismo” con el que maneja su campaña.

