La legisladora santafesina Amalia Granata mostró el último viernes su molestia con los dirigentes de la oposición. “Que se pongan las pilas y dejen de bolud…”, disparó la exmodelo. Fue horas después de una nueva aparición pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la que tildó de “ser siniestro” por su “stand up”, su “show”, contra el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con + Voces (La Nación +), la diputada provincial comenzó refiriéndose al reencuentro entre Fernández y Kirchner en el marco del centenario de YPF y a la “humillación” de la vice hacia el mandatario por la idea de la “lapicera”. “Me sorprendió la pose de Alberto. Hasta me pareció una falta de respeto. Sos el Presidente”, opinó la dirigente de Somos Vida, y lanzó: “Es todo tan berreta, tan chabacano”.

Seguidamente, Granata hizo un llamado de atención. “Espero que la gente se despierte. Falta poco, cada vez menos, para este Gobierno”, afirmó. No obstante, advirtió: “Mi temor es que veo a la oposición bastante distraída en candidaturas principales, en actos partidarios, mientras esta gente sigue haciendo de las suyas y si se reactiva un poquito la cosa, tengamos cuidado el año que viene”.

“Que la oposición se ponga las pilas y deje de bolud… porque esta gente es peligrosa y con un poco de reactivación y de platita, te pueden llegar a volver a ganar las elecciones”, aseveró la legisladora. Y sobre la vicepresidenta, subrayó: “Ella es muy buena haciendo lo que hace. Su stand up, su show. Cristina es un ser siniestro”, consideró Granata.

En esta línea, recordó: “Después de lo que se decía de que estaban peleados, pasaron tres meses… Ella fue a propósito ahí a refregarle por la cara todo lo que le refregó, de la lapicera. Es siniestra, lo disfruta y se regodea”, insistió. “Cuando él dice lo del hippie y no sé qué, ella hace con la cabeza como ‘qué bolud… es este tipo’ y ‘¿cómo puse un bolud… así en la Presidencia?’. Como que ella misma no se lo perdona y no puede entender la cagada que se mandó poniéndolo como Presidente”, sentenció Granata.

“No subestimen a Alberto”

En la misma charla que Granata estaba una de las dirigentes de la oposición, más precisamente del PRO. Se trata de Florencia Arietto, exaliada de Patricia Bullrich y que se pasó al bando de Horacio Rodríguez Larreta. Tras escuchar a Granata, ella sostuvo: “No subestimen a Alberto que se la está fagocitando”. Y remarcó: “Alberto está puesto ahí para neutralizar a Cristina”. “No es más vivo que ella. No le importa que lo agarren de bolu… y la desgasta”, consideró.

Fuente: El Intransigente