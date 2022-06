El pasado viernes, tuvo lugar en el Complejo Depovidar Racing Club Carhué una nueva jornada de jugó la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2022 para la modalidad Deportes.



Esta vez, la disciplina que convocó fue el pádel, con los siguientes resultados:



Femenino



Sub 14: Jazmín Alcetegaray – Ema Laspiur de Carhué; Universitario Femenino: Candela Castaldi – Sabrina Castaldi de Carhué; Adulto Mayores: Marisa Meloni – Miriam Castaldi de Carhué.



Masculino



Sub 14: Esteban Berbaj – Luciano Olguin de Rivera; Sub 16: Santino Schab – Nicolás Jutterpeker de Rivera; Sub 18: Andres Murguitio – Andoni Laupiur de Carhué; Universitario: Andres Arguello – Garcia Alejo de Carhué.



Lo que viene



La Etapa Distrital de la edición 2022 de los Juegos Bonaerenses, continúa según el siguiente cronograma:

FÚTBOL PLAYA. Martes 7 de Junio, CEF Nº 28 Carhué.

BASQUET 3X3. Jueves 9 de Junio, CEF Nº 28 Carhué.