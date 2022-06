Semanas después del episodio Alfredo Casero-Luis Majul en La Nación +, llegó el protagonizado por Viviana Canosa–Jorge Yoma. Es que la conductora de A24, con El Dipy mediante, terminó echando de su programa (Vivana Con Vos) al exsenador y funcionario menemista luego de una opinión contradictoria de éste en torno al presidente Alberto Fernández y el Olivosgate.

El episodio Canosa-Yoma en A24

El último viernes, en pleno estudio de A24 y en medio de un debate de peronismo y gobierno de Fernández, Canosa estalló: “Me está latiendo el corazón más de la cuenta. Es la primera vez que hago esto, pero no puedo aguantar más a los Yoma de la vida. No aguanto más esto, a esta gente que se nos ríe en la cara, que nos arruinan la vida, que vive de la plata de la gente y son impunes, impunes”.

“Con todo respeto lo digo, pero no puedo aguantar más tu cinismo, te pido Jorge que te vayas del programa”, esgrimió la conductora y lo calificó de “lacra política”. El exfuncionario alcanzó a esbozar una sonrisa, hasta que entendió que la bronca de Canosa –respaldada por El Dipy, otro invitado al programa– no tenía nada de show y lo estaba echando en vivo.

Canosa agregó: “Te agradezco de todo corazón (que hayas venido), pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que me escucha, que mira mi programa, que le sigamos faltando el respeto a la gente con lo que estás diciendo”. Y señaló: “No quiero que esto se torne en algo violento, ni que la pasemos mal ninguno de los dos. Quiero que te vayas”, concluyó la periodista, mientras el dirigente riojano se iba del estudio.

La reaparición de Yoma

Tras varios días de silencio y mínimas apariciones en redes sociales, Yoma volvió a un estudio de televisión este miércoles. Fue en C5N, durante la emisión de Desafío 20.22, en diálogo con Pablo Duggan, donde manifestó: “Todavía no sé bien qué hice o dije mal. Empecé citando a (Julio) Cortázar y capaz pensaron que éste era un político menemista y se enojaron por eso”, ironizó.

Asimismo, consideró: “Fue un show montado y yo fui un partícipe involuntario. Cuando llegué me di cuenta que había un show montado porque el invitado era El Dipy y yo un panelista”, manifestó. De esta manera, afirmó que decidió refugiarse “en la calma riojana, tomarlo paciencia”. “Lo notable es que si yo empiezo a agredirte a vos y te digo lacra, corrupto, cínico, vos llamás a Seguridad del canal y que se lleven a este personaje. Pero si lo hace el conductor con un invitado, no podés hacer nada”, objetó el político.

Seguidamente, aclaró: “Estoy en las antípodas del pensamiento de Canosa. Yo soy peronista y adhiero al modelo de país de Carlos Menem”. De hecho, anticipó que se alió con Miguel Ángel Pichetto de cara a las elecciones 2023. Por otra parte, recalcó el proceder de los directivos de A24 tras el episodio: “No me llamó ningún directivo del canal para pedirme disculpas, pero sí me llegó un mensaje de la producción del canal”, expresó.

Por otra parte, Yoma reflexionó: “El discurso público lamentablemente está siendo ocupado por el mal gusto, el insulto, la grosería. Es obligación nuestra elevar el debate, el discurso público, porque aquel que está viendo ve en sus políticos y en sus comunicadores esta escatológica manera de debatir y agrava la angustia. Tenemos que disputar el espacio a la guarangada, a la grosería y al insulto”, sostuvo.

Y recordó: “Lo que yo decía generaba un insulto. Inmediatamente antes de que me pidan que me retire, yo dije que estaban los gobernadores reunidos en el noroeste y que sería bueno discutir un modelo de país federal. Y ‘Le pido que se vaya’”, objetó. “También dije que si yo fuese abogado del Presidente le hubiera aconsejado hacer un trabajo comunitario en vez de hacerlo pagar la multa”, refirió el riojano sobre la gota que rebalsó el vaso.

“Disculpas aceptadas”

Luego de la entrevista con Duggan, Yoma metió más leña al fuego al citar un refrán árabe que dice “La boca habla por excesos del corazón…”. “Capaz por ahí viene la mano”, disparó el riojano en su Twitter. Sin embargo, este jueves por la tarde publicó: “Disculpas aceptadas”, y la captura de un intercambio de mensajes vía WhatsApp, supuestamente entre él y Canosa, porque el dirigente llegó a tachar el receptor de su texto.

“Hola, Jorge. Pasados unos días, le escribo para decirle que lamento todo lo que pasó y espero que no se haya quedado mal. Ya habrá otras oportunidades, otros conductores y otros programas, seguramente”, dice el primer mensaje dirigido a Yoma. Mientras que el riojano remitió: “También lamento mucho lo sucedido. En lo personal, no me afecta porque tengo el cuero bastante curtido para estas cosas”. Luego, sostuvo que “el público no se merece semejante show de guarangadas y mal gusto”. “Te mando un fuerte abrazo y a disposición”, cerró.

Fuente: El Intransigente