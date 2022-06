La Cámpora prepara para este viernes un acto que tendrá a Cristina Kirchner como principal oradora. Será en Tecnópolis a las 17:00 y en homenaje a los 100 años de YPF. El presidente Alberto Fernández confirmó que también participará, por lo que será la primera vez que comparten un espacio desde la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo de este año.

Esa fue la última vez que Alberto y Cristina volvieron a hablar sobre temas de gestión. Después, solo cruzaron un saludo escueto cuando nació el hijo del Presidente, Francisco, en abril.

El clima de tensión dentro del Gobierno no solo no es nuevo, sino que es palpable. La última vez que Cristina habló en público fue en la Universidad de Chaco el 6 de mayo. Allí apuntó directamente al rumbo económico del país y, particularmente, al ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Fue una acción generosa que quien resultó electo presidente pudiera elegir quién era su gabinete económico”, dijo Cristina. Y agregó:“Las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes, los que no tienen laburo, los que no tienen para darle de comer a sus hijos. Por eso debemos debatir, no por la boleta única. Tenemos que debatir para ver cómo le devolvemos a la gente la esperanza y los anhelos”.

Luego, mientras el jefe de Gabinete Juan Manzur exponía en el Senado, este jueves Cristina se retiró del recinto. Lo hizo justo antes de que comience a contestar preguntas referidas al acuerdo con el FMI. Es claro por dónde pasa el malestar de la vicepresidenta.

Así, hay tensión dentro del oficialismo por lo que pueda decir Cristina y, sobre todo, cómo lo dejará parado al Presidente.

Fuente: TN