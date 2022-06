Con la asistencia de un grupo de 16 alumnos y alumnas de quinto año del Instituto “José Manuel Estrada”, de Doblas, volvió la presencialidad de los colegios secundarios a juicios orales y públicos, luego de un largo paréntesis como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

El grupo estuvo en el Centro Judicial de Santa Rosa para la segunda jornada de un debate donde se investiga un robo agravado. Allí no solo escucharon los relatos de cuatro testigos -entre ellos, un policía y una psicóloga-, sino que intercambiaron preguntas y respuestas con el fiscal Facundo Bon Dergham.

El funcionario les dio detalles del caso y ahondó en otras cuestiones, como los roles que cumplen cada uno de los operadores en el proceso penal (fiscal, defensa y juez), la recolección y análisis de las pruebas, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, el jurado popular, etc. También estuvo presente el defensor particular Mariano Gualpa.

Quienes asistieron fueron Ignacio Alonso Paves, Sol Martina Álvarez, Brunella Bonomo Sottovía, Marianela Casado, Valentín Cenizo, María Cecilia González, Jazmín González Schaab, Anna Gordillo, Malena Losada, Mayra Etel Monsalvo, Sol Pereyra, Priscilia Reynoso, Emilia Safenreider Gallego, Ángeles Yael Sosa, Thiago Martín y Lutmila Schott. El grupo estuvo acompañado por la docente Verónica Bravo, la preceptora Flavia Fernández y el secretario del establecimiento, Guillermo Pérez.

La actividad estuvo enmarcada en el programa “Educación + Justicia” que el Superior Tribunal de Justicia puso en funcionamiento en el segundo semestre de 2015, y por el que ya pasaron -mediando los dos años de inactividad por el coronavirus- más de 6 mil estudiantes.

La oferta pedagógica, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y fue declarada por la Cámara de Diputados de interés legislativo, apunta a acercar a la sociedad pampeana en forma real a la Justicia y, especialmente, a las y los estudiantes secundarios de los últimos años que están cerca de cumplir la mayoría de edad.

La propuesta incluye la concurrencia a juicios, la exhibición del video de un debate, charlas de magistrados y funcionarios en las escuelas, la organización de simulacros de juicios y visitas guiadas a edificios judiciales.

Fuente : la ARENA