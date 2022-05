El concejal de Juntos Evolución, Facundo Montenegro, explicó las razones por las cuales no acompañó la Rendición de Cuentas 2021 del Intendente. Entre otras razones, sostuvo que el 19% de la información no es suficiente para aprobar la misma, ya que el 81% restante corresponde a gastos en personal, y esa información se encuentra en el libro Sueldos, que no fue facilitado por la gestión municipal para su análisis.

Asimismo, reparó en el aporte del agro: a través del pago de la Tasa de Red Vial, aportó $131.374.000.-, de los cuales sólo se gastaron $64.600.00.- por servicios vinculados a esa tasa. “Es decir, este sector pagó prácticamente un 100% más de lo que volvió en servicios”, dijo Montenegro.

El concejal de Evolución también criticó que “Ninguno de los tres totales de recursos que menciona la Rendición es coincidente y, como conclusión, no se puede determinar cuál fue el total exacto de recursos para el ejercicio 2021”.

Por último, Montenegro se refirió al Fondo Educativo, del cual existe un sobrante millonario, cuyo destino no se puede determinar. “Existe un sobrante de Fondo Educativo de algo más de 26,5 millones, mientras en Villa Maza hasta hace unos días estaban dando clases en el Salón Parroquial, sin baños adaptados para tantos alumnos y sin las condiciones necesarias para la educación, porque no habían terminado la refacción del techo de la Secundaria”, expresó.

Como los ediles que responden al Intendente son mayoría, de todos modos la Rendición quedó aprobada.