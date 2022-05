Un momento de los más curiosos en este 2022: el senador nacional Martín Lousteau fue traductor de Bono, líder de U2, por un rato. En el marco de un encuentro de Scholas Occurrentes en Roma, el referente del bloque Evolución tradujo un mensaje del músico irlandés dirigido al papa Francisco, anfitrión de la jornada. La secuencia generó sorpresa por la improvisación del economista, quien, luego se supo, es amigo del cantante.

Como el líder de la famosa banda no sabe hablar en castellano, el senador Lousteau ofició de su traductor por unos minutos. De hecho, que ambos se encontraran no fue casual, ya que son amigos desde hace varios años. El economista y Bono mantienen desde hace unos años una muy buena relación, que incluso los llegó a tener proyectos en común, pero que luego no llegaron a concretarse, según consignó NA.

La sorpresa inicial fue plena, ya que el legislador opositor nunca habló públicamente de su relación con la celebridad musical, ya que no quería exponer el vínculo en los medios. Ahora, como el cantante irlandés tenía la intención de reunirse con el Sumo Pontífice, Lousteau colaboró con él para poder concertar el encuentro que finalmente se dio este jueves en la capital italiana.

Cuando la audiencia se confirmó, Bono invitó a Lousteau y a su esposa, la actriz Carla Peterson, a acompañarlo al Vaticano. Es por eso que estaban juntos, según indicaron las fuentes a la citada agencia. La jornada de este jueves, llevada a cabo en el Aula Magna de la Universidad Urbaniana en la Ciudad del Vaticano, tuvo como principal tópico el lanzamiento por parte de Francisco del Movimiento Educativo Internacional Scholas Occurrentes.

El mensaje de Bono traducido por Lousteau

“En el quinto día de la Escuela Laudato Sí, acá estamos. Felicitaciones a todos. Hace unos años ya me transformé en parte de la tarea de Scholas patrocinando, y es un enorme gusto estar acá”, afirmó Bono, según lo traducido por el senador Lousteau. Y continuó: “Estamos celebrando la cultura del encuentro, pero además hoy es un día muy especial porque esto que promueve Scholas se transformó, perdón si me equivoco, en ley canónica, y ha habido una decisión”.

Así continuó el líder de U2, según Lousteau: “Y esto transforma las cosas porque lo que se celebra es la inclusión del otro, independientemente de las diferencias. Y que esa inclusión hace que, inclusive a los que no les importa, tengan que estar interesados en el día de hoy”. Asimismo, el músico le hizo una pregunta al Papa sobre las mujeres y su rol ante el cuidado del medio ambiente.

El intercambio entre U2 y el Papa

“En la campaña One, la educación de las mujeres es un tópico muy importante. Te quería preguntar si el superpoder que tienen las mujeres para cambiar el mundo, también es un superpoder para modificar el cuidado del ambiente en el planeta”, enunció el cantante. La respuesta de Francisco fue: “Hay una frase común: solemos hablar de la ‘Madre Tierra’, no del ‘Padre Tierra’”. “Es todo. Está muy claro. Además, como le dije hace un rato, desde aquella tarde de la manzana, mandan ellas”, cerró.

