A inicios de mayo, Formosa fue el eje de varias críticas debido a que los estudiantes de esa provincia iban a poder eximir de año con 19 materias previas. La medida fue desmentida, pero la polémica sigue vigente. En esta misma situación se encuentra Río Negro. Es que el Consejo Provincial de Educación del distrito de la Patagonia pondrá fin a los boletines de calificaciones.

La medida

El área educativa del gobierno de Arabela Carreras publicó en las últimas horas una norma que suprime los boletines de calificaciones en las escuelas rionegrinas. La idea sería reemplazarlos por informes en los cuales las maestras expresen la trayectoria de cada estudiante, pero sin calificar con una nota numérica, según consignó NA. Sería algo similar a lo que se puso en marcha durante la pandemia de coronavirus.

Se trata de la Resolución Nº 2.839, firmada por la titular del Consejo, Angélica Portales. Allí, se expresa que “queda sin efecto” el instrumento conocido como “Boletín de calificaciones de la Educación Primaria” con cortes evaluativos bimestrales para múltiples áreas. Éstas son: Lengua y literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Extranjera. También establece cortes evaluativos cuatrimestrales para Educación Artística, Teatro/Artes Audiovisuales, Danza/Artes Audiovisuales, Plástica y Música y Educación Física.

«El Gobierno se llevó Educación a marzo»

Entre las voces críticas, aparece el legislador provincial Juan Martin, de Juntos por el Cambio. El legislador se manifestó así a través de Twitter: “Ahora, en #RioNegro da lo mismo un burro que un gran profesor. Luego de casi dos años de escuelas cerradas suprimen los boletines de calificación, que servían para premiar el aprendizaje. Parece que el Gobierno se llevó Educación a marzo”, disparó.

En diálogo con NA, Martin consideró que “lamentablemente, Río Negro eligió el camino de la mediocrización”. Al mismo tiempo, remarcó: “Hace unas semanas vimos como Formosa permitía que los alumnos pasen de año con 19 previas, o cómo en Entre Ríos prohibían calificar con menos de 4. Ahora, la provincia de Río Negro decide sumarse a este camino de bajar el nivel educativo”.

Martín explicó que la resolución “cambia los boletines por un mecanismo llamado de ‘apreciación de la trayectoria’, que en lugar de evaluar si los chicos aprendieron de matemáticas, lengua o geografía pone la mirada sobre una generalidad muy poco específica”. De esta manera –analizó el legislador– “se está perdiendo un instrumento que servía para premiar el esfuerzo”.

«Necesitamos que la educación sea prioritaria»

“Pero también se está perdiendo un instrumento para tener un parámetro concreto del funcionamiento del sistema educativo. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, en este caso lo que pasó después de casi dos años de escuelas cerradas”, objetó el dirigente de Juntos por el Cambio. En contraposición, sostuvo: “El camino es plantear la emergencia educativa, tal como propusimos a través de un proyecto”.

Manteniéndose en esta línea, Martin remarcó: “Necesitamos que se defina que la educación es prioritaria. Que se hagan planes concretos para recuperar los contenidos que no se pudieron dictar con las escuelas cerradas, para revincular a los chicos que todavía no volvieron a la escuela y no manipular el sistema para hacer como que no pasó nada”.

El ida y vuelta en Entre Ríos en tornoa las calificaciones

Hace tan solo una semana, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se vio envuelto en una situación algo incómoda. Es que el Consejo General de Educación (CGE) había resuelto la prohibición a docentes de colocar una nota menor a 4 (cuatro) en el primer trimestre en escuelas secundarias. Ante ello, el mandatario provincial ordenó dar de baja la medida y remover a los funcionarios que la sancionaron.

“No estoy de acuerdo, entendemos que hay que ir hacia una calidad de excelencia y eso no se logra con estas medidas”, consideró Bordet. A principios de mayo, el CGE entrerriano modificó el sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción. El objetivo era “garantizar los derechos” de estudiantes a ser evaluados desde una “mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza”.

En esa norma, mantenían la aprobación entre 6 (seis) y 10 (diez) y la “no aprobación” entre 1 (uno) y 5 (cinco), pero la calificación del primer trimestre era entre 4 y 10, debido al “impacto subjetivo” que tienen las notas 1, 2 (dos) y 3 (tres). Esas calificaciones, según el CGE al momento de la sanción de esa medida, “obturan la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje”.

A cambio, recibían un informe descriptivo con los “saberes y capacidades pendientes de acreditación, fortalezas y debilidades”, para tomar decisiones y así disminuir o superar esas dificultades. Incluso, la normativa instaba a que los y las estudiantes “aprendan a hacer sus registraciones” sobre la acreditación de saberes. “Como docente que estuvo al frente de aulas por 14 años, no comparto en absoluto la medida”, objetó el gobernador, acorde a lo recopilado por Télam.

El caso formoseño que fue desmentido

Por su parte, en Formosa salió a inicios de mayo la Resolución Nº 1953/22. A través de la misma, los estudiantes secundarios con hasta 19 materias previas de años anteriores podrán pasar de año. Se trata de una “promoción asistida”, que avala la inscripción de alumnos para que cursen el ciclo lectivo 2022, incluso si adeudan todas las materias que debían aprobar en 2020 (año de la pandemia de coronavirus). Asimismo, permite tener previas tres materias de 2021 y otras tres de años previos al ‘20. Un año del secundario tiene 13 materias.

Tras la repercusión, el ministro de Educación formoseño, Luis Basterra, salió a defenderse en una entrevista a IP Noticias. “Es una medida del Consejo Federal de Educación. Esto no habilita ni aprueba, sino que da la oportunidad de que los alumnos puedan regularizar sus materias durante este año”, explicó. Y remarcó: “Además, es una excepcionalidad para los estudiantes que se llevaron materias durante el 2020. Estas 19 materias tendrán que aprobarse a lo largo del año, de no hacerse se repetirá el ciclo”.

