Juan Manuel “Bambino” Pons es una de las referencias inmediatas a la hora de hablar de relatores de fútbol en Argentina y es, además, uno de los grandes afectos de Carlos Bilardo quien, además de ser el padrino de su hijo, es considerado como “mi segundo padre” por el hombre de Boedo que saltó a la popularidad por sus gritos de gol cantados y que tuvo un extenso diálogo con Cieslosports donde reveló viajas historias del Narigón y también dio a conocer que el ex entrenador, además del fallecimiento de Diego Maradona, ya fue anoticiado de las muertes de sus amigos de la Selección y Estudiantes como Alejandro Sabella, Óscar Malbernat, Raúl Madero y José Luis “Tata” Brown: “viste cómo es él…ahh murió, te dice y no se le mueve un músculo, pero por adentro está destrozado, siempre fue así ”, explico Pons

“Estoy a punto de ir a verlo. La familia vendió la mueblería en San B Justo y Gavilán que inauguraron hace 90 años. Tengo una relación muy buena con Gloria y con Daniela y con su yerno. El fue el que me dijo que a veces “conoce y no conoce” y que cuando lo viera bien me iba a avisar. El relator dio un testimonio muy fuerte sobre el comienzo de la enfermedad de Bilardo: “La hidrocefalia comenzó cuando lo sacaron de La Red y no le avisaron nada. Se enteró por el tipo de la puerta. Se hizo mucha mala sangre, desde entonces ”

El Bambino Pons contó varias historias sobre la vida con Bilardo en el aire de Ciesloports.

“ A veces lo ve a la Brujita y dice “ah mira no juega más”, y ahí se da cuenta que metió la pata, enseguida rebobina y cambia de tema. Está consciente, no está pasándola tan mal como Edgardo Bauza que tiene muy avanzado el Alzheimer y hoy está complicado. Una rabieta te dispara para cualquier lado ”, contó el relator que dio detalles sobre el difícil momento del técnico campeón de América con San Lorenzo: “Al patón le empezó a agarrar después de la Copa Argentina. Somos seres muy frágiles. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas”.

Sobre su vínculo reciente con Bilardo, Pons dijo que: “Lo ví por última vez en 2017 y tenía la mirada potente y entendió todo lo que le dije, pero no podía contestarme por la reciente operación. Es duro como un ladrillo, salió de aquello y vio partidos, mira a Estudiantes, la Selección y su serie” y agregó: “Para mí es un maestro y di la vida, periodísticamente, por él. Por él, por Maradona y por el Bambino Veira, todos con quilombos. Lo de Veira inventado y bueno, hicimos nuestra relación”.

FUENTE: INFOCIELO