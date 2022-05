Un hombre quedó detenido este lunes por su presunta vinculación con el crimen cometido en un campo de Cabildo. Fue atrapado cuando se subía al auto que le sustrajeron a la víctima. En principio está imputado por encubrimiento, pero fuentes policiales sospechan que se trataría del autor de la muerte de Juan Matías Pereyra.

El hombre fue identificado como Silvio Miguel Ángel Lezcano, de 23 años, a quien personal de la DDI encontró en Castelar al 2200 en plena vía pública cuando se subía al vehículo de la víctima, un Volkswagen Fox.

Los uniformados están allanando una vivienda ubicada cerca de donde fue detenido Lezcano y otra en Indiada al 300. Habrían secuestrando elementos vinculados con lo robado en la casa de la persona asesinada.

Pereyra fue encontrado sin vida en un establecimiento rural de Cabildo, a 5 kilómetros del casco urbano, sobre la Ruta Provincial N° 51. Los autores del homicidio habrían ingresado al campo con fines de robo, ocasionándole la muerte a golpes.

El cadáver fue hallado en el dormitorio de la casa, con ropa interior, con rastros de haber sido atacado con un elemento romo que el o los asesinos no dejaron en el lugar.

Pereyra era oriundo de San Antonio Oeste y vivía solo en el establecimiento rural “El Amanecer”. El crimen fue descubierto por un amigo del puestero que, extrañado porque no le respondía los mensajes, se dirigió hasta el campo y se encontró con el patético panorama.

El cuerpo yacía boca abajo y, según las primeras deducciones, no tenía signos de defensa, por lo que se presume que la agresión fue sorpresiva o ejecutada por alguien de su confianza. A la víctima no se le conocía pareja y no tiene a familiares suyos viviendo en esta zona.

Voceros de la investigación consultados por la redacción de La Brújula 24 dijeron que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la de robo, pues estarían faltando algunos electrodomésticos y el automóvil de Pereyra, un Volkswagen Fox.

