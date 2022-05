El 14 de mayo a las 21 hs. tendrá lugar en Casa de la Cultura, en Carhué, una charla – debate sobre la película “Down para arriba”. El evento, con la presencia de Gustavo Garzón y Magalí Nieva, tiene cupos limitados, la entrada un valor de $ 300 y se realizará a beneficio del Taller Protegido Buena Senda.



Por informes y reservas comunicarse al 2923 – 648066



Este documental de Gustavo Garzón muestra el funcionamiento de un taller de teatro para personas con síndrome de Down. El punto de partida fue el vínculo con sus hijos, Juan y Mariano, mellizos con síndrome de Down.



El documental empieza con la voz en off de Garzón acompañando imágenes de archivo de los chicos: cuenta que cuando ellos nacieron sabía poco de su condición, y que la primera dificultad a la que se enfrentó en su crianza fue la comunicación. Y el puente que los unió fue el teatro. Después de fracasar en distintos talleres para personas con capacidades diferentes (“Les hacen hacer Shakespeare y ellos pueden repetir las líneas, pero no entienden”), descubrió el grupo Sin drama de Down, dirigido por Juan Laso.



La película muestra el trabajo de Laso con sus alumnos en las clases – que incluyen yoga, relajación y danzaterapia – y durante la filmación de un cortometraje. Muchas de las improvisaciones surgen de charlas en las que ellos cuentan sus preocupaciones. Y en las que llegan a discutir sobre qué es ser Down y si se trata, o no, de una enfermedad: “Somos personas, no monstruos”, dice uno de ellos. El mayor desafío para Laso es que distingan la actuación de la realidad.



Se incluyen algunos testimonios de especialistas, pero no hay palabras que puedan explicar lo que muestran las imágenes: gente con alegría, enojos, entusiasmo, humor, amor.