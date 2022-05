Los dos gremios que acaparan la mayoría de la representación de los docentes de la provincia de Buenos Aires –Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB)- llevaron adelante hoy las elecciones para elegir sus respectivas conducciones: Roberto Baradel retendría por cuarta vez consecutiva la secretaria general, en caso de confirmarse la tendencia; mientras que en la FEB asumió Liliana Olivera como reemplazante de Mirta Petrocini, quien ayer anunció su declinación a postularse tras 16 años de gestión.

Por el lado de Suteba, con los datos del escrutinio provisorio, Roberto Baradel, reelecto como secretario general del SUTEBA, anunció el contundente triunfo de la Lista “Celeste – Violeta” a nivel provincial, que se impuso por más del 80 % sobre las listas “Multicolor” y “Azul y Blanca” y obtuvo la conducción en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires.

La Lista Celeste – Violeta se impuso en el 97 % de los 133 distritos en los que el Sindicato tiene presencia. La Lista Multicolor obtuvo un 2,25 % y la Lista Azul y Blanca el 0,75 %.

Asimismo, a nivel distrital, con el escrutinio terminado, la Lista Multicolor perdió 5 de los distritos que conducía (La Matanza, Quilmes, Ensenada, Gral. Madariaga y Escobar).

Por el lado de la FEB, luego de que se concrete ayer la renuncia de la histórica presidenta, Mirta Petrocini, este miércoles asumió en su reemplazo la hasta ahora tesorera del gremio, Liliana Olivera.

La asunción de la oriunda de Suipacha se dio por una mayoría del 56 por ciento de los votos, entre los 10 postulantes más escogidos. Con la gestión de Liliana Olivera se espera una continuidad de los lineamientos que por 16 años trazó su antecesora en el cargo.

Por su parte, Mirta Petrocini difundió un comunicado para anunciar su renuncia, y afirmó: “Quiero hacer pública la decisión que he tomado hace algún tiempo y que ya he comunicado oportunamente por los canales institucionales pertinentes: Decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de la FEB el próximo 11 de mayo”.

La decisión fue comunicada luego de haber acordado con el gobierno bonaerense una suba del 60,4% del salario docente para este año, con una cláusula de revisión y monitoreo por inflación.

“He defendido siempre la democracia sindical y creo fervientemente en la renovación permanente de las conducciones, fomentando la participación y brindando formación gremial de calidad para que los futuros dirigentes cuenten con las mejores herramientas para afrontar este desafío”, aseguró.

“De algo estoy segura: amo y me apasiona ser docente y sindicalista. Llevo y llevaré con orgullo la bandera de la FEB y siempre estaré acompañando”, aseguró Petrocini y agradeció “especialmente a cada docente, que me hizo sentir la fuerza, el compromiso y el calor de la lucha en cada visita, en cada movilización, en cada abrazo, en cada palabra, en cada gesto solidario en estos tiempos complejos que nos ha tocado transitar”.

“Que el futuro nos siga encontrando fortalecidos y convencidos que el camino es la unidad y la solidaridad. Entendiendo siempre que somos representantes de la voluntad de miles de docentes trabajadores”, dijo en sus redes sociales.

Fuente: Infocielo