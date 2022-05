Una madre fue formalizada hoy por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en dos ocasiones, en perjuicio de su hijo. Además el juez de control santarroseño, Carlos Chapalcaz, autorizó la realización de una Cámara Gesell a la presunta víctima.

“La audiencia se realizó, vía Zoom, a partir de las 13.15 y se extendió hasta las 14 y de ella participación, además del magistrado; el fiscal Oscar Cazenave; la defensora oficial penal Antonella Marchisio; la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, María Gabriela Manera; y la propia imputada. La mujer fue denunciada por su expareja y padre del menor de cuatro años”, informaron desde el área de Prensa de la Justicia.

La calificación legal de lesiones leves, aclaró el fiscal, es provisoria y dependerá su confirmación de cómo evolucione la investigación. A su vez, la defensora y la asesora coincidieron en remarcar que se trata de una situación intrafamiliar “muy compleja” e indicaron que organismos estatales ya vienen interviniendo en la causa civil por el cuidado del menor.

Chapalcaz, durante la audiencia, tomó varias decisiones después de escuchar a las partes. “Dispuso la realización de una Cámara Gesell al niño, siempre y cuando se tenga el visto bueno de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos (Oavyt); y aceptó el pedido para que se realice un abordaje interdisciplinario sobre el grupo familiar con el que reside el menor”, agregaron.

También amplió la restricción de acercamiento de la imputada a su hijo por 90 días en una de las dos causas, ya que en la otra se le había dictado el sábado esa misma medida.

El caso.

El sábado este diario publicó el grave hecho de violencia por el que estaría atravesando un pequeño niño de la capital pampeana. El caso encendió las alarmas de todos los vecinos y vecinas ya que hace tan solo cinco meses ocurrió el brutal crimen de Lucio Dupuy, de 5 años.

El papá del menor explicó a LA ARENA que el sábado por la noche, pasadas las 23, se acercó a su vivienda personal de la Unidad Funcional y les comunicó que “habían dispuesto una restricción de acercamiento a la madre de 200 metros a la redonda, por el plazo de 90 días”. La denuncia que habían presentado en el organismo pero también la difusión en los medios de comunicación, impulsó a la Justicia a tomar “una medida fuerte y urgente”. La orden fue firmada por el juez de Control Daniel Ralli.

“Estamos contentos pero no conformes porque mañana me pueden decir que se lo tengo que devolver de nuevo porque es la mamá, como me han dicho siempre”, expresó. Por otra parte, el padre contó que la mujer fue citada a declarar hoy en la Ciudad Judicial. Es por ello que la familia se manifestará afuera del edificio para solicitar la tenencia completa del menor.

“No vaya a ser cosa que se lo den a la madre y me lo devuelva peor, si es que vuelve vivo”, añadió.

En ese contexto, comentó que el sábado por la tarde la mujer denunció en la Unidad Funcional a la abuela paterna del niño “porque difundió la información por las redes sociales, pero nunca dijo que fue mentira o que fue verdad. En ningún momento negó nada, solo fue a denunciar porque la estaban molestando ya que se viralizó en el Facebook”.

Al ser consultado sobre cómo estaba el menor, el hombre dijo que “está bien. Empezó a hablar y a sacarse un poco el miedo, pero le dijimos que no tenga miedo de hablar porque así lo podamos defender”. Si bien hizo hincapié en que desde Fiscalía y Defensoría no lo han llamado, la Municipalidad dispuso una acompañante para analizar la situación del pequeño.

Fuente: La ARENA