Hace unos días, José Luis Clerc hizo pública su tristeza por la salud de Guillermo Vilas. “Él está mal, quisiera estar a su lado”, reconoció “Batata” frente al presente del mejor tenista argentino de la historia, recluido en Montecarlo, un barrio del principado de Mónaco donde en 1976 y en 1982 gritó campeón como estrella del tenis y que hoy es el lugar en el que su esposa, la particular tailandesa Phiangphathu Khumueang, decidió que viviría hasta el final de su tiempo, ese que hoy parece avanzar más rápido que el del resto de la humanidad frente al deterioro de su cuadro de salud a sus 69 años, o demasiado lento por la misma razón.

La salud de Guillermo Vilas

El 23 de abril de 2020, el diario Olé hizo pública la severa enfermedad que padece Guillermo Vilas. Bajo el título “Aguante Willy”, la publicación presentó el cuadro del extenista como un “deterioro cognitivo” y hubo un impacto generalizado. Que se develara su estado no fue bien recibido por su familia, fundamentalmente por su mujer, quien para entonces ya había determinado y hecho saber a las primeras líneas de la familia que debía haber un absoluto cerrojo sobre el tema.

El 23 de abril de 2020, el diario Olé informó en su tapa que Guillermo Vilas atravesaba una severa enfermedad.

“Nadie lo dice, pero creo que Guillermo tiene un principio de Alzheimer”

Antes de la mencionada tapa periodística, sin embargo, había sido el extenista y capitán de la Copa Davis Modesto “Tito” Vázquez quien en una entrevista que brindó en marzo de 2018 al programa Era por Abajo, le puso palabras concretas a lo que nadie quería decir o, mejor, a lo que Phiang no permitía decir: “Nadie lo dice, pero creo que él tiene un principio de Alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

Esta declaración de Vázquez se completó con una frase a la que no se le dio mayor trascendencia, pero que es clave en el proceso de la enfermedad de Guillermo, incluso hasta hoy. Sobre todo hasta hoy: “Y es grave que te saquen de tu lugar habitual. Está en Montecarlo. Y es difícil cuando te sacan de tu lugar habitual”, reiteró.

Y es que Guillermo, nacido en Capital Federal el 17 de agosto de 1952 pero que a los pocos días se mudó a la famosa casa de la Avenida Colón de Mar del Plata por decisión de sus padres, Maruxa y Roque, y allí vivió su infancia y gran parte de su adolescencia, ya no cuenta con autonomía sobre su vida. Lo mantienen lejos de su tierra, de parte de su familia y de toda la gente que pregunta a diario por él sin recibir respuesta, entre ellos fanáticos, conocidos e incluso amigos.

Marcela Vilas, la misteriosa hermana de Guillermo Vilas

Marcela Vilas tiene 66 años y vive en Mar del Plata, como toda su vida. Nunca quiso tener trascendencia. Casi no se muestra de manera pública y cuando alguna vez lo hace, no habla con la prensa. El 11 de diciembre de 2021 aceptó la invitación de Guillermo Montenegro, indendente de La Feliz, para participar de la inauguración del Espacio Vilas en el club Náutico Mar del Plata del que su padre fuera presidente en la década del 60 y acaso el puente no entre sino de Guillermo hacia el tenis.

Hubo en ese evento muchos micrófonos pendientes de la palabra de Marcela. A todos los ignoró y/o rehazó. No le interesa, no quiere o no puede. De ella es el primer recuerdo que Guillermo dijo tener de su vida. “Yo tenía tres años cuando mis padres me mostraron a mi hermana recién nacida. En ese tiempo vivíamos en Los Aromos, en una quinta, en las afueras de Mar del Plata, casi el campo. Fueron mis días más felices. Estaba solo, no había chicos, y me entretenía como podía. Cuando empecé a ir al colegio vi tanta gente que me asusté. Yo era un pajuerano. A veces creo que mi forma de ser, un poco egocéntrica, y mi gusto por la soledad vienen de allí. Fijáte que al fútbol jugaba de arquero, que también es un solitario, y que al tenis estás solo frente a un rival.”

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y Marcela Vilas, hermana de Guillermo, en la inauguración del Espacio Vilas en Mar del Plata, el 11 de diciembre de 2021 (https://www.0223.com.ar/).

Flor, la hija de Marcela, también conoce la indicación al pie de la letra. Contactada por TN fue amable en su respuesta, aunque no dio lugar a ningún tipo de charla. “Hola. Gracias por escribir. No sé por qué quisiera hacerme una consulta, pero no estoy interesada. Muchas gracias”, sentenció.

Phiang Vilas, reina entre tantas princesas

Que Guillermo Vilas fue uno de los hombres más deseados de la Argentina y con historias de amoríos alrededor del mundo es una historia por demás conocida. Gabriela Blondeau, Sandra Bhoer, Mirtha Massa, Susana Romero, María Lina Gianetti, Michelle Tomazsewski y la princesa Carolina de Mónaco fueron apenas un puñado entre tantas. Actrices, modelos, relaconistas públicas y hasta una integrante de una monarquía. A “Willy” nadie se le resistía.

No estaba en sus planes, sin embargo, establecerse en una relación formal con nadie. La fama, el dinero y el talento son el combo perfecto para andar por la vida pareciendo ser feliz. Sin embargo, Guillermo necesitaba lo que no tenía. En primera instancia, paz. A partir de allí, todo lo demás que aparece en la vida de una persona cuando se aleja del ruido de su propia cabeza.

En busca de este objetivo fue que viajó a Tailandia allá por el año 2000, a metros de los 50 años, y en el lugar menos pensado lo encegueció una mujer con pinta de niña que vestía un vestido blanco que lo hipnotizó. ¿El lugar? Mahboonkrong Center, el shopping más reconocido de Bangkok, la capital y ciudad más poblada del Reino de Tailandia, uno de los cuarenta y nueve países que componen el continente asiático.

¿El resultado? Amor. Guillermo se enamoró de la mujer que llevaba ese vestido blanco, de nombre Phiangphathu Khumueang y en ese entonces de 20 años, 30 menos que él. “Cuando la conocí justo estaba por viajar a otro país, pero ella no podía acompañarme. Tenía que sacar el pasaporte y allá el tema de los papeles es un lío”, contó Guillermo sobre el comienzo de su relación con Phiang.

“Al final logramos resolverlo, pero con una historia de película… Por un papel que le tenía que firmar la madre. Así es que pensé: hagámosla corta. Entonces le dije: ‘Quiero seguir viéndote. Tenés que venirte conmigo sí o sí. Vamos a Miami, de ahí a la Argentina. Vas a estar dos semanas, otras dos en Mónaco y después pasamos Año Nuevo con el presidente de Head en Phuket, Tailandia. La vas a pasar bien, de paso nos conocemos’. ¡Qué sé yo cuántas cosas le dije..! Es que si no, yo sabía que la perdía. Al final lo hicimos: ella feliz, muy contenta; yo también, y acá estamos…”, recordó Vilas en una entrevista.

“Es el amor de mi vida”

Guillermo, por fin, había encontrado el amor. Se casó con Phiang, como él la llama, en el año 2005 en Tailandia, pero ese acto no tenía validez en la Argentina donde, finalmente, contrajeron matrimonio en 2016. Para entonces ya tenían tres hijos: Andanin, nacida en 2003 en París, Lalindao, en enero de 2010, en Miami e Intila, en diciembre de 2010, en Buenos Aires.

“La primera vez que nos vimos me dijo que yo era una buena persona y me desarmó. Porque toda mi vida quise ser una buena persona”, dijo él ya como esposo. Y ella, que casi nunca dijo una palabra en público, ese día, 21 de mayo de 2005, dijo: “Guillermo es un hombre hermoso, muy agradable, afectuoso y protector, tanto con sus hijas, que son sus debilidades, como conmigo. Pero sobre todo, es una buena persona. A good person”, señaló.

Faltaba, claro, cerrar el círculo. Y ese parte de la historia se completó el 3 de abril de 2017, día en el que nació en el Principado el primer hijo varón del extenista: Guillermo Jr.

Guillermo Vilas junto a su esposa, Phiangphathu Khumueang, y los cuatro hijos de la pareja: Andanin, Intila, Lalindao y Guillermo Jr.

La foto familiar incompleta

El 2 de mayo pasado, Phiang Vilas publicó una imagen junto a sus cuatro hijos en un local de comida rápida. Un día antes había cumplido 39 años. En la imagen sobresale el desparpajo de Guillermo Jr. y la seriedad de las cuatro mujeres entre madre y hermanas. Se destaca, también, una ausencia: la de Guillermo, afectado ya por el avance de su cuadro de salud.

Phiang Vilas, esposa de Guillermo Vilas (@phiang_vilas).

La última foto pública de Guillermo Vilas

Fue el 14 de abril. Allí se lo ve sentado en un sillón junto a su abogada. La foto fue subida al perfil de Instagram de Phiang, la persona que decide todo en derredor de Guillermo Vilas. Y todo es todo. Educación y acompañamiento de los hijos, el tratamiento de su salud, el cerrojo infranqueable que su círculo debe cumplir sin correrse un milímetros, sus negocios, su mismísima historia. Un operativo que se cimenta sobre un pilar fundamental y clave, casi que el primer mandamiento: que nadie hable.

Guillermo Vilas junto a su abogada, en la última imagen pública que se conoce de él.

Quién es y qué hizo Guillermo Vilas

Guillermo Vilas nació el 17 de agosto de 1952 en la Ciudad de Buenos Aires y pasó su infancia y adolescencia en Mar del Plata, donde se inició en la práctica del tenis a los 5 años. En 1974 se consagró ganador del Masters y llegó al cuarto puesto en el ranking mundial de la ATP.

Vilas obtuvo más de 900 victorias en el circuito profesional y ganó 62 torneos de la ATP. El zurdo deslumbró en el circuito con la conquista de cuatro torneos grandes: Roland Garros y el US Open en 1977 y el Abierto de Australia en 1978 y 1979. También popularizó un golpe, la “Gran Willy”, que patentó para siempre y consiste en impactar la pelota por entre las piernas y de espaldas a la red.

Vilas no fue reconocido jamás por la ATP como un número uno del mundo, a pesar de que en ese 1977 tuvo un año formidable en el que batió todos los récords, al conseguir 130 victorias en la temporada (ganó 57 partidos seguidos en polvo de ladrillo) y adueñarse de 16 títulos.

Es el jugador que mayor cantidad de victorias logró sobre polvo de ladrillo en toda la historia (644) y además en ese tipo de superficie alcanzó un récord de 53 triunfos consecutivos, que sólo el español Rafael Nadal pudo romper en 2006.

Fuente: TN