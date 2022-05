Alfredo Casero protagonizó en la noche del viernes uno de los momentos televisivos del año. Es que, durante una entrevista con Luis Majul y Pablo Rossi, el artista se desencajó, se despachó contra los periodistas y se retiró del estudio de La Nación +. Al día después de la tensa situación, el artista se descargó a través de las redes sociales y le envió un guiño a Esmeralda Mitre, una de las dueñas de La Nación y descendiente del fundador del diario, Bartolomé Mitre.

“Lo mejor que le puede pasar a La Nación va a ser Esmeralda Mitre. Hacer percha un canal de televisión que parecía serio en sus principios y dárselo a estos grasas de (Juan Cruz) Ávila”, disparó Casero en su cuenta oficial de Twitter, y consideró: “Lo convirtieron en un producto pasteurizado, con pauta que les conviene, para poder ir al babero… grasas”, insistió el actor. “Motos exacerbadas, para inútiles que cobran por mearte en la cabeza, la ropita… se acaballeran”, aseveró.

En esta misma línea, Casero continuó: “Después. Gupan todos del mismo hongo, como las hormigas”. “Lo peor, es que se crean que necesito ir a sus por*ngas de programas. Gratis. Esto empezó”, agregó el artista, para luego sentenciar: “Sin aire, se mueren… como las verrugas. Poner en su lugar los periodistas es hacerles un agujero. Van a cambiar de comunicadores. Ya no les creemos”.

La reacción de Esmeralda Mitre

Tras las palabras de Casero en Twitter, Esmeralda Mitre le respondió la publicación. “Gracias Alfredo,@agencialavieja q honor p/mi tus palabras. Mas aún viniendo d 1 d los más grandes artistas del país! El grave problema q tienen , es la soberbia de los ignorantes !No saben en donde trabajan y el respeto q @LANACION merece,sino q ni siquiera saben quién es quién!”, denunció la acrtiz.

Más temprano, Mitre había apuntado a los periodistas principales de La Nación +, como Majul, Eduardo Feinmann y Alfredo Leuco. “Ahora son victimas uds? Desp se semejante papelon ? X favor! Dicen hacer 1 cosa y ni entienden lo q hacen! Eso es violencia. @LANACION, vergüenza da este diario ya! Juro romperme el alma por q vuelva al menos ser digno! como le van a decir ‘che’…”, disparó.

Por último, la descendiente de Bartolomé Mitre remarcó: “A @AlfredoCasero diga lo que diga ,piense como piense! Queda claro q no tienen idea donde trabajan, en un diario #liberal y el diario más importante de habla hispana, dicho por Octavio paz ,no por mi ! Q tilingueria”, concluyó una de las propietarias del histórico matutino porteño.

Así fue el cruce entre Casero y Majul

“¿Me querés dejar como un freak o un loco?”, le cuestionó Casero a Majul cuando el periodista intentaba interpretar apreciaciones del cómico sobre Cristina Kirchner. “Estás molesto conmigo y lo siento”, le dijo el actor a Majul, mientras éste negaba ello e intentaba pedirle calma.

“¡Que plomo!”, expresó el dueño de Radio Berlín, molesto porque Casero le confirmó que el destinatario de esa palabra era su propia persona y expresó el nombre de Casero con un tono burlesco. Fue entonces que el actor dio un golpe en la mesa y, a los gritos, empezó: “Son una manga… todos ustedes. Saben lo que están haciendo. Los políticos y los periodistas”.

Casero siguió: “No me tomes de pelotu*o porque después te ca*ás. Lo primero que hacen es ponerse chupines y recibir plata”. A todo esto, Majul le dijo: “Alfredo quiero que sepas que no te tengo miedo”. Y el actor, que intentaba sacarse el micrófono para irse del estudio, replicó: “Cuando alguien dice que no tiene miedo es porque está caga*o en las patas”.

Fuente: El Intransigente