La Justicia procesó esta semana a José Alperovich por agredir sexualmente a su sobrina y otras siete mujeres. A pocas horas de conocerse el fallo, su mujer, la exlegisladora nacional Beatriz Rojkés, rompió el silencio y salió a defender a su esposo. En este sentido, desestimó todas las denuncias en contra del exgobernador de Tucumán y afirmó que prefiere creerle.

“Como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, prefiero creerle a mi marido”, comentó Rojkés en diálogo con La Inmensa Minoría (Radio Con Vos). Y siguió dando a entender que hay posibilidades de infidelidad por parte de Alperovich. “¿Si le creo a mi marido? Sí, sí le creo. Es muy probable que no sea el único caso en el que un hombre engañe a una esposa. Pero yo he vivido 45 años con José y, ¿hacer eso? De ninguna manera”, sostuvo.

Al ser consultada por la denuncia de agresión sexual de su sobrina, la mujer insistió que nunca creyó en la versión de la joven. Así lo relató: “Yo no creo definitivamente en la situación de abuso, en absoluto. No lo creo porque además esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos. Usaba la casa de José para hacer sus cumpleaños”. Cabe remarcar que además de la presentación de su pariente, al exsenador lo procesaron por nueve hechos más de este tipo.

Respecto a esto último, Rojkés manifestó: “Yo supongo que no se ha investigado a fondo. Supongo que la presión del feminismo tanto para la Justicia como para el periodismo es muy fuerte y yo no sé quién tiene la valentía para enfrentarlo. Por eso creo que el juez lo lleva a juicio, para darle la posibilidad a José que se defienda y que muestre todas las cosas que no salieron a la luz. Todo lo que nosotros tenemos documentado”, aseguró.

Por último, la esposa de Alperovich aseguró que detrás de estas causas hay alguien que le quiere hacer daño a la familia y que cuando este juicio termine se abrirán otros caminos de investigación. “En Tucumán, si alguien habla con la gente en general, nadie duda de quien pueda estar detrás de esto. Y nadie cree que José pueda haber tenido este tipo de mala conducta”, remarcó.

La denuncia contra Alperovich

En 2019, la sobrina del exgobernador tucumano y otras mujeres más lo denunciaron por agresión sexual. La investigación pudo corroborar que dos mujeres pertenecían a un departamento de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, y siete a la provincia de la cual es oriundo Alperovich. A partir de datos y análisis a las víctimas, la justicia determinó que el exsenador quedaría procesado por el delito que se le incriminaba.

“Estaba inmersa en un contexto de abus* sexual, intrafamiliar y de acoso laboral por razones de genero por parte del imputado, quien valiéndose de la posición de poder que ostentaba, violentó la integridad sexual de la denunciante en al menos nueve oportunidades, causándole un detrimento físico y psíquico”, dice uno de los documentos en relación a los momentos que tuvo que padecer su sobrina y asesora, según pudo acceder NA.

La carrera política de Rojkés

Luego de que su marido asumiera como gobernador de Tucumán, Beatriz Rojkés fue electa en 2005 diputada nacional por el Frente para la Victoria. Durante su mandato, presentó varios proyectos de ley avance sobre los derechos del niño y de la mujer y nutrición entre otros temas. Cuatro años después, asumiría como senadora de la Nación, recinto que presidiría provisionalmente en noviembre de 2011.

Finalmente, en 2014, se anunció que Rojkés no continuaría al frente de la presidencia provisoria de la Cámara alta, siendo reemplazada por Gerardo Zamora, actualmente gobernador de Santiago del Estero. Desde noviembre de 2013 hasta abril de 2017, la mujer de Alperovich se desempeñó además como parlamentaria del Mercosur, en representación del kirchnerismo.

