Juntos por el Cambio pidió sesionar el proyecto de Boleta Única el jueves a las 12:00 y el petitorio fue aprobado. Sin embargo, el Frente de Todos quiso obstaculizar esta propuesta y pidió llevar adelante una sesión especial una hora antes del mismo día para tratar tres proyectos. Ante el reclamo del macrismo por esta maniobra, apareció Sergio Massa como conciliador.

El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con ambas partes y consiguió unificar las sesiones para las 11:30. Los cuatro proyectos serán tratados, además de otros siete, aunque el de Boleta Única es el primero en la lista, por lo que la prioridad no le pertenece al oficialismo. Cabe mencionar que esta iniciativa no tiene dictamen y no podrá ser tratado en el recinto sin dos tercios presentes según NA.

Claro está que se espera que el Frente de Todos no se presente para este proyecto pero si para los demás y así hacer caer el debate. A pesar de ello, la maniobra de Sergio Massa es para que el oficialismo convoque a la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el tema. Cuando llegue el momento se verá si tuvo éxito esta medida o no.

Por su parte, el oficialismo planea tratar temas como Ley de cannabis medicinal, declarar de interés público la respuesta integral a la infección por VIH y la prórroga de 90 días del incentivo a la construcción como grandes exponentes. Será difícil que los otros siete temas puedan ser debatidos aunque no se descarta teniendo en cuenta que quizás no lleguen al quórum en las primeras horas.

Juntos por el Cambio celebró la decisión de Sergio Massa

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, festejó la medida. «Primó la cordura«, señaló el dirigente que reconoció que «no tenemos 2/3 para tratar el tema sobre tablas, pero se podrá emplazar a la Comisión para que debata y dictamine pronto. Esta ley es clave para tener en 2023 más transparencia electoral».

Fuente: El Intransigente