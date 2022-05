Durante el acto central, desarrollado este martes en el Club Argentino de General Pico, el presidente Alberto Fernández confirmó que laudará a favor de La Pampa en el conflicto mantenido con Mendoza por la represa Portezuelo del Viento.

“Las cuatro provincias que son por donde pasa el río Colorado como Neuquén, La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires me pidieron que haga un estudio de impacto ambiental sobre los efectos de la construcción de esa obra (por Portezuelo) y haré lugar a ese estudio, voy hacer lugar porque los ríos no son propiedad de nadie, sino de los argentinos y argentinas que la necesitan”, afirmó.

De esta manera, Alberto Fernández confirmó que dará lugar al planteo histórico de La Pampa. Es preciso recordar que, al momento de presentar sus argumentos tras el pedido de laudo de Mendoza, nuestra provincia hizo hincapié en dos puntos principales: “La extemporaneidad del planteo, que viola la seguridad jurídica, y la necesidad de una evaluación ambiental de toda la cuenca porque la obra fue proyectada en 1976, pero hoy tenemos un río y un modelo ambiental absolutamente diferentes”. Así lo había explicado la Fiscal de Estado pampeana, Romina Schmidt.

“El río Colorado es de todos”.

Para Alberto, “el agua es un derecho humano, y el río Colorado es de todos”. Luego, prosiguió: “El agua es un bien escaso, no es propiedad de nadie, yo veo la necesidad que tienen provincias de agua porque es necesaria para vivir, para la industria, para la producción agrícola: y si no tenemos industria o producción agrícola no tenemos trabajo y tenemos menos calidad de vida. Tenemos que desarrollar el suministro de agua para que llegue a cada habitante para tomarla pero también para la producción”.

Fernández sostuvo: “Hay un proyecto en Mendoza, que es Portezuelo del Viento, donde alguna vez se pensó hacer un dique allí, afectando las aguas del río Colorado. El río Colorado nace allí pero recorre Neuquén, Río Negro, La Pampa, y Buenos Aires: el río Colorado no es de una provincia sino de todos los argentinos y eso es algo que todos deberíamos poner en valor y entender porque no se puede resolver las cosas de un modo tan simple porque la solución para uno puede ser un problema para cuatro y eso no es una solución, es esa economía donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen la cadencia”.

“Nadie es dueño del gobierno”.

Fernández arribó este martes al mediodía al aeropuerto de General Pico donde fue recibido por el gobernador y la intendenta local, Fernanda Alonso. El mandatario encabezó a partir de las 13 en el Club Cultural Argentino una nueva reunión de Gabinete Federal, en el marco del proyecto Capitales Alternas, durante la cual anunció una serie de obras y firmó convenios que implican una inversión de más de 21 mil millones de pesos por parte del Gobierno nacional.

Durante su discurso, se metió en la interna del oficialismo y, en respuesta a las declaraciones de Andrés Larroque, afirmó que “nadie es dueño del gobierno; el gobierno es del pueblo”. Por otro lado, amplió que “la mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina” por lo que “si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo”.

“El crecimiento a veces es injusto. No estamos logrando todavía que ese desarrollo sea por igual en todos los rincones de la patria”, indicó.

