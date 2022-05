La diputada nacional y ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló con Cadena 3 sobre su postulación a candidata como presidenta y las expectativas para Juntos por el Cambio en Córdoba.

La funcionaria anunció que desde la fuerza estarán recorriendo distintas localidades del país para “discutir los problemas más grandes que tiene la Argentina”.

“Soy diputada de todos los argentinos y uno no puede representar lo que no conoce. Por eso, voy a visitar Córdoba, hoy a la Bolsa de Comercio y a una pyme autopartista, y me gustaría recorrer en las próximas semanas las localidades para escuchar sobre lo que hace falta”, anunció.

Juntos por el Cambio en Córdoba

La ex gobernadora de Buenos Aires se refirió, a su vez, a las autoridades de Juntos por el Cambio en la provincia y manifestó su deseo de una mayor independencia a la hora de plantear el federalismo en la fuerza.

“Juntos por el Cambio creció en Córdoba y tiene muchos dirigentes valiosos para gobernar la Provincia, sin ir más lejos: De Loredo, Juez, Negri, Santos, e incluso mujeres, como Soher El Sukaria y Laura Machado”, expresó.

A la hora de pensar en la definición de internas en la provincia, fue contundente: “Los mecanismos de definición los elegirá Córdoba, no lo vamos a decidir los dirigentes de Buenos Aires. Seguramente habrá competencia y lo mejor siempre es que elija la gente”, sostuvo.

Además, se refirió a la visita de Alberto Fernández a la provincia: “Hace poco vino el Presidente con la buena noticia de Nissan, pero también con un reclamo de que muchas pymes automotrices no pueden importar porque no hay dólares y no pueden producir. Hay mucho que trabajar, lo mismo con la inflación, con los alquileres y los planes sociales”, dijo.

Y habló de las posibilidades que considera para el país en caso de ser presidenta. “El 16% de los estudiantes termina el secundario con los conocimientos necesarios, pero a la vez somos el país con un tercio de los unicornios de América Latina”, señaló a modo de ejemplo.

“Ser presidenta no define mis acciones; mis acciones se definen por la transformación que pueda lograr en el lugar donde más pueda ayudar, y creo que Juntos por el Cambio es la única fuerza que le puede hacer frente al kirchnerismo en el país”, concluyó.

