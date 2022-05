La expectativa por ver a la Selección Argentina en Qatar 2022 no se detiene y para muestra de esto sirve la publicación que esta mañana realizó la FIFA sobre los 23 millones y medio de entradas demandadas en último período de sorteo de selección aleatoria de entradas para la cita mundialista que finalizó ayer.

Según informa la prensa oficial de FIFA hubo un fuerte apoyo de los residentes de Qatar para la Copa del Mundo y entre los principales solicitantes aparecen hinchas que viven en Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Arabia Saudita y los EE. UU. Por otra parte, más allá de la final, entre los partidos más pedidos aparecen tres del equipo de Scaloni y Messi: Argentina vs. México, Argentina vs. Arabia Saudita, Inglaterra vs. EE. UU. y Polonia vs. Argentina. Este dato no hace más que materialzar el dato del 21 de enero cuando, a 24 horas de comenzadas las reservas, Argentina se metió en el Top 3 de demandas de entradas.

Argentina en el top de demandas de entradas para Qatar 2022.

“Enorme interés por las entradas de Qatar 2022 ya que el último período de sorteo de selección aleatoria atrae 23,5 millones de solicitudes de entradas. Argentina , Brasil , Inglaterra , Francia , México , Qatar , Arabia Saudita y EE. UU entre los principales solicitantes”, publicó la cuenta de prensa de FIFA.

“Después de la fase de solicitud, FIFA Ticketing verificará que las solicitudes de entradas cumplan con las normas de venta y las restricciones domésticas antes de asignar las entradas. En los casos en que el número de boletos solicitados exceda el inventario de boletos disponibles para el mercado nacional o internacional, los boletos se asignarán mediante un proceso de selección aleatoria. Los solicitantes de entradas serán notificados del resultado de sus solicitudes de entradas por correo electrónico a partir del 31 de mayo de 2022, coincidiendo con el inicio del período de pago previsto. Las tarjetas de pago Visa son el método de pago exclusivo aceptado para los residentes de Qatar, mientras que Visa y otras tarjetas de pago seleccionadas se aceptan para los fanáticos internacionales”, explicaron desde la página

Fuente: Infocielo