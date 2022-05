Marcelo Tinelli presentó su renuncia como presidente de San Lorenzo en medio de una grave crisis deportiva y a través de un comunicado aclaró que siempre estará para “ayudar” a la institución.

Luego de la comunicación con Matías Lammens -vicepresidente de la entidad de Boedo- en la cual le pidieron una resolución sobre su cargo, el conductor televisivo solicitó un plazo de 15 días para evaluar los pasos a seguir sobre su futuro.

El delicado momento deportivo e institucional hizo arder a los hinchas que desde hace unos meses se han manifestado en contra de la actual Comisión Directiva, a la cual le exigieron la pronta convocatoria a elecciones y adelantó el final de Tinelli como mandamás de la institución.

“Hola a todos. Quiero comunicarme con ustedes por este medio, porque siento que es la mejor forma de poder expresarles en forma genuina lo que siento. Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos. He decidido dejar mi cargo como Presidente de San Lorenzo de Almagro”, comenzó el empresario su comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

“Los deseos de uno y la realidad que se expresa en cada momento, muchas veces no van de la mano. O, mejor dicho, lo que uno siente cuando cree que está dando lo mejor, en ciertos momentos no se plasma en una realidad concreta o no alcanza”, reflexionó.

Sobre el actual presente de San Lorenzo, el ahora ex presidente agregó: “En este tiempo de distancia, puedo ver que más allá de todo lo que di y tengo para dar, quizás no sea el momento, aunque me duela”.

“Jamás permitiría que una presencia mía genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional, hoy también me ponen un freno en este proyecto”, remarcó el dirigente de 62 años.

