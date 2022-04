Las palabras de las víctimas del tercer juicio por la Subzona 14 -el último por las violaciones de derechos humanos en La Pampa- se escucharon en la audiencia de cierre de este lunes. “Ahora viene la batalla cultural“, dijo la ex-estudiante de la UTN de Pico y emblema de la lucha por los juicios, Raquel Barabaschi.

Solo quedan dos imputados, el exjefe de la Policía durante la dictadura, Luis Baraldini, y el uno de los torturadores que aplicaba picana eléctrica, el expolicía Carlos Reinhart. La audiencia fue en el aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa.

Barabaschi -víctima del terrorismo de Estado en la provincia- habló como querellante en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Recordó que esta etapa significó un avance en los delitos sexuales por los integrantes de los grupos de tareas.

“Después del juicio, a futuro, lo que viene es una batalla cultural”, remarcó.

Barabaschi sostuvo que “quizá sea la última oportunidad para expresarse delante de un Tribunal, hay que agradecer el trabajo de la justicia, las personas que han aportado un trabajo tan importante a lo largo de tantos años. Para nosotros una cosa es hablar en los medios, en las calles o en el colegio y otra hacerlo frente a un tribunal”.

“Este momento, más que nada, es para hacer un balance. Y este tercer juicio es una etapa más de un juicio que se viene desarrollando desde el trabajo previo al 2010, después de derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Como en la sala hay estudiantes del colegio secundario que a lo mejor no cuentan con esa información de por qué estamos acá, quiero agradecer esa presencia y contarles que La Pampa en ese momento era una provincia con poco más de 20 años como provincia. Una de las luchas más movilizantes e importantes fue para lograr la nacionalización de la Universidad, y por eso es significativo y simbólico que este tercer juicio se desarrolle en esta Aula Magna”, apuntó.

Entre otras luchas provinciales, recordó las huelgas salineras hasta la pelea por la recuperación del Atuel.

Explicó en su discurso que “todo proceso de cambio tiene un sector de resistencia, un espacio que se niega a esos cambios y queda atado a lo establecido. Fuimos muchas las personas que de una u otra manera ya fuimos siendo señaladas como posibles elementos perturbadores para la sociedad. En estos juicios pasaron más de 250 personas las víctimas directas del terrorismo de Estado. No son números, son personas, nombres, apellidos, familias, amigos. Y además las personas perseguidas por su ideología o su pertenencia a algún partido, las personas cesanteadas y echadas de sus trabajos”, enumeró. Y dijo: “es una de las deudas que están pendientes de reparación”.

Barabaschi describió la figura de Luis Baraldini. “Tiene el plus de su comportamiento posterior (en Bolivia) y con la violación de la prisión domiciliaria. Más allá de lo que se señaló, tuvo mañas y artilugios para conseguir este arresto domiciliario que está teniendo”, apuntó sobre la impunidad que logró el exjefe de Policía.

“Hay una cosa ya zanjada. En este país hubo terrorismo de Estado, no hubo una guerra; fueron 30 mil y así hubieran sido 10; no está eso en discusión. Sabemos lo que pasó y lo que no queremos que nos vuelva a pasar”, insistió Barabaschi.

También mencionó que las víctimas mujeres “padecimos mayores destratos que los hombres”. “Teníamos la deuda pendiente de la violencia sexual contra las víctimas, que fue invisibilizada”, dijo a modo de balance.

Graciela Bertón agradeció el “proceso sanador” que significaron los juicios. “Este proceso es sanador”, definió ante el Tribunal.

“Ha sido un privilegio formar parte de este proceso y agradezco el rol de la justicia no solo en la revisión de lo que pasó en el Operativo de Jacinto Aráuz, que fue arrasado por las fuerzas de seguridad. Soy hija de una víctima directa de ese operativo (su padre, Samuel). El motivo de mi presencia en las audiencias y mis testimonios es que mi padre falleció muy temprano, a los pocos días de recuperada la democracia, y no tuvo oportunidad de estar presente”, contó.

El médico Juan Carlos Irazusta -con un testimonio vía zoom, desde Canadá- confesó que lo impresionó la “liviandad” con la que Baradini mintió y falseó durante las audiencias.

“¿Por qué esta necesidad de tantas mentiras, por qué tienen que recurrir a todo este palabrerío?”, se preguntó el médico. “Muchas gracias por darnos esta oportunidad que no tuvimos en el juicio anterior”, remarcó. “Me sigue moviendo que estos juicios prosigan… ha sido en lo personal muy sanador y en lo que respecta a la familia también”, señaló.

Y recordó: “se hace a veces difícil, con hijos y nietos, explicar por qué estuve preso o por qué tuve que salir del país, el tiempo dirá si hicimos un buen trabajo en explicarlo. Pero los juicios fueron muy sanadores”, reiteró.

El periodista y escritor Juan Carlos “Pinky” Pumilla remarcó que no es lo mismo el tiempo de quienes mueren acusados, con impunidad y todas las respuestas, y quienes lo hacen en el dolor, con todas las preguntas.

“Hay un intento de marcar la futilidad de este juicio, sosteniendo que ya han muerto los acusados y también las víctimas, como si esas partes se pudieran empardar, como si existiese una simetría. No es así. Los acusados se mueren con impunidad y con todas las respuestas. Y las víctimas se mueren con su dolor y todas las preguntas”, diferenció Pumilla en el discurso de cierre en nombre de víctimas y querellas.

