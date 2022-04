El titular de uno de los bloques que la Unión Cívica Radical (UCR) tiene en la Cámara de Diputados, Mario Negri, cruzó a Sergio Massa y a Cristina Kirchner por la reforma del Consejo de la Magistratura. Es que los oficialistas se basaron en una cautelar del juez federal de Entre Ríos, Daniel Alonso, para no designar los que formarán parte de su bancada en el organismo.

En su cuenta de Twitter, el radical cruzó a las autoridades del Congreso y contó que desde Juntos por el Cambio presentaron un «per-saltum» ante la Corte Suprema. El objetivo de la oposición es frenar el accionar del magistrado Alonso, quien según ellos «está al servicio del kirchnerismo«. En ese sentido, el máximo tribunal «ya expidió el expediente a Entre Ríos».

De esa manera, Negri escribió «recién presentamos un per-saltum ante la Corte Suprema para que frene el accionar del juez federal Alonso de Paraná, que está al servicio del kirchnerismo. El máximo tribunal ya pidió el expediente a Entre Ríos y emitió una resolución para que se cumpla su fallo«. Además, agregó «esperemos que el Frente de Todos deje de plantear artilugios y que Sergio Massa y Cristina Kirchner firmen las designaciones«.

Es que desde Juntos por el Cambio propusieron a Roxana Reyes de la UCR y a Luis Juez del PRO como los representantes de la segunda minoría de cada cámara en el Consejo de la Magistratura. Cabe recordar que ya se venció el plazo que la Corte de Justicia le dio al Congreso para sancionar una nueva ley sobre el organismo que designa jueces, por lo que entró en vigencia una normativa de 1997.

Todo comenzó cuando el máximo tribunal, el 16 de diciembre pasado, emitió un fallo en el que derogó la ley del Consejo de la Magistratura que estaba vigente desde 2006. Allí, se modifica la conformación del organismo. Sin embargo, el Frente de Todos busca aprobar un proyecto en el Congreso para que esto no suceda, pero desde Juntos por el Cambio no le dan el OK.

El proyecto del oficialismo

Desde el Frente de Todos presentaron un proyecto que eleva de 13 a 17 miembros a los integrantes del Consejo de la Magistratura. La iniciativa ya logró media sanción en el Senado, donde el oficialismo logró una mayoría, aunque en la Cámara de Diputados aún no se debatió y el plazo de la Corte venció el 15 de abril. Es por eso que ahora el organismo judicial tendrá 20 miembros con injerencia del máximo tribunal.

La asunción de Rosatti

Como se venció el plazo que la Corte de Justicia le había dado al Congreso para sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura, se retomó una normativa de 1997. Allí, el presidente del máximo tribunal es también quien preside el organismo que designa jueces. En ese sentido, Horacio Rosatti hoy asumió ese nuevo cargo, lo que enfureció a los representantes del Frente de Todos

Fuente: El Intransigente