Juan Manuel Urtubey volvió decidido a la arena política. El exgobernador de Salta reapareció públicamente hace unas semanas y este martes se mostró determinante para con los dos políticos más influyentes de la Argentina. Es que, con vistas a las elecciones 2023, el excandidato a vicepresidente consideró que “el futuro es sin Mauricio Macri ni Cristina Kirchner”.

La cena “antigrieta”

En diálogo con Pastor 910 (Radio La Red), a Urtubey le preguntaron, en primer lugar, acerca de la cena “antigrieta” que mantuvo con dirigentes peronistas, radicales, macristas y de otros espacios. En este sentido, el dirigente salteño se mostró desencantado con la “etiquetación” a ese encuentro, que, según dijo, consistió en “una juntada de unos cuantos que comieron asado y hablaron de la Argentina”.

“Esa necesidad de etiquetar y construir algo… Nosotros hace tiempo que venimos conversando sobre la necesidad de encontrar una agenda común en la Argentina. Si no, esto no tiene razón de ser”, objetó el exmandatario provincial, quien vaticinó que, “lamentablemente, el presente es complejo en Argentina y el futuro cercano, peor”. “No hay confianza, no hay plan económico, hay una fractura social compleja y lo más grave es que el sistema político aparece roto en mil pedazos”, describió.

No obstante, Urtubey se animó a hablar un poco de lo que se abordó en ese encuentro. “Nosotros estamos planteando que hay que tener una agenda de políticas públicas para que apenas empiece un nuevo gobierno, lo haga con una agenda con mínimos niveles de consenso”, sostuvo. Asimismo, teniendo en cuenta que “cada vez estamos un poco peor y no hay ningún elemento objetivo para ser optimistas a corto plazo, tenemos que asumir la responsabilidad y ver cómo podemos resolver esta situación”, sugirió.

“Sin Cristina y sin Macri”

Luego, al ser consultado sobre las figuras de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, el salteño fue determinante. “Yo creo que el futuro es sin Cristina y sin Macri”. “Uno no puede proscribir a nadie, pero esa sociedad tácita en la cual vivimos hace que este Gobierno volvió con una nueva oportunidad porque fracasó el anterior. Y hoy, todo indica que, ante el fracaso del actual Gobierno, tiene enormes chances de volver el Gobierno que había fracasado”, analizó el político, quien dijo que eso “es algo desopilante, pero producto de una Argentina cómoda en esta dialéctica perversa”.

¿Por qué no hubo alguien del FdT en la reunión “antigrieta”?

Por otra parte, a Urtubey le preguntaron por qué no hubo presencia frentetodista en la reunión “antigrieta”. Así lo explicó: “En el Frente de Todos no hay una mirada de construcción de una agenda común. O sea, tiene una mirada de ejercicio del poder despojada de cualquier lógica de diálogo, consensos, y así nos va como nos está yendo en la Argentina de hoy”.

En esta línea, el exmandatario provincial sostuvo: “Se requiere un nuevo contrato social en nuestro país porque está rota la confianza de la sociedad. Un país sin confianza es un país que no solo no tiene moneda, sino no tiene posibilidad de crecimiento social, actividad económica. Estamos apagándonos como una vela”, aseveró.

De todas formas, aclaró: “Yo también hablo con gente del Frente de Todos, del PRO y de otros lugares. El problema es que no se advierte en la agenda del Gobierno alguna permeabilidad al diálogo y sobre todo a las consecuencias”, insistió Urtubey, quien pidió a la dirigencia política “trabajar para recuperar confianza con el diálogo, escuchándonos y acordando una agenda común”. “Tiene que crecer la economía y tenemos que salir de la lógica del castigo como forma de organización social y económica”, concluyó.

Fuente: El Intransigente